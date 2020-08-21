Bakan Varank'tan Özgür Demirtaş'ın 'müjde' paylaşımına tepki

AK Partili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cuma günü açıklayacağını duyurduğu ve doğalgaz rezervi olduğu tahmin edilen müjdeyle ilgili Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başkanı Profesör Özgür Demirtaş bir paylaşımda bulundu.

SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU

Demirtaş, kişisel Twitter hesabından, ''Dünyanın en büyük enerji rezervlerine sahip olan Venezuela’da, bir Bidon Petrol, bir tane Damak Çikolata bile etmiyor...'' yazdı. Demirtaş'ın paylaşımı sosyal medyada olay oldu.

VARANK'TAN DEMİRTAŞ'A TEPKİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Bakanı Mustafa Varank ise Demirtaş'ın paylaşımını alıntılayarak "Bu hesaba göre bir "finans profesörü" bir Beypazarı Soda bile etmiyor..." dedi.

Erdoğan, yerli güneş paneli fabrikası açılışında yaptığı konuşmada, cuma günü bir müjde vereceklerini belirterek, "Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağına inanıyorum" açıklamasında bulunmuştu. Yabancı ajanslar Bloomberg ve Reuters, Türk kaynaklara dayandırdıkları haberlerinde, Türkiye'nin Karadeniz'de doğal gaz kaynağı bulduğunu öne sürmüştü.

