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  4. Bakan Yanık'ın korumaları kaza yaptı: 3 polis yaralı

Bakan Yanık'ın korumaları kaza yaptı: 3 polis yaralı

28.11.2021 12:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'a gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın koruma ekibinin otomobili, elektrik direğine çarpıp, tarlaya devrildi. Kazada 3 polis memuru, yaralandı.

Bakan Yanık'ın korumaları kaza yaptı: 3 polis yaralı

Bir dizi programa katılmak üzere Tokat'a Samsun yönünden gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın korumalarının bulunduğu otomobil, Turhal yolu Güzeldere köyü yakınlarında, yağmurla kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Elektrik direğine çarpan otomobil, yol kenarındaki mısır tarlasına devrildi.

3 POLİS YARALANDI

Kazada 3 koruma görevlisi polis memuru yaralandı. Yaralı polisler, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesi ve Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: DHA


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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Tokat
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