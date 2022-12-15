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Bakan Yanık'tan 6 yaşındaki çocuğa istismarla ilgili yeni açıklama: Sorumluluklarımızı yerine getirdik

15.12.2022 16:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye 6 yaşındaki kız çocuğun 'evlendirilmesi' ve istismara uğraması skandalını konuşmaya devam ediyor. Dava kapsamında yakalama kararı çıkarılan 2 kişi dün gözaltına alındıktan sonra bugün tutuklanmıştı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık'tan da konuyla ilgili bir açıklama geldi.

Bakan Yanık'tan 6 yaşındaki çocuğa istismarla ilgili yeni açıklama: Sorumluluklarımızı yerine getirdik

Aile ve Sosyal politikalar Bakanı Derya Yanık yaptığı açıklamada, "Mağdur olan kişinin kimliğine, cinsiyetine yaşına, ideolojisine bakmaksızın o mağduriyetler ne ise hangi başlıkta ise bununla ilgili gerekli çalışmaları bize intikal ettiği andan itibaren yaparız ve takibini sürdürürüz. Nitekim H.K.G meselesinde de aynı ciddiyetle aynı dikkatle bakanlık olarak yetki ve sorumluluk alanımızda olan konuyu, olan çalışmaları yerine getirdik." ifadelerini kullandı.

Bakan Yanık ayrıca 6 yaşındaki bir çocuğun evlendirilmesinin 'kabul edilemez' olduğunu belirtti.

"KİMSEYE BİR AYRICALIĞIMIZ YOKTUR"

Kamuoyundaki tartışmalara da değinen Yanık, "Biz tarafların kimliği ile uğraşmayız. Tarikatmiş, cemaatmiş, şahısmış buralara bakmayız. Bizim için korunacak değer çocuksa çocuktur. Şiddet mağduruysa mağdurdur onu alır koruruz. Nitekim bunu yapmışız. Dolayısıyla hiç kimseye hiçbir ayrıcalığımız yoktur. Hiç kimseye hiçbir borcumuz yoktur. Bizim borcumuz milletimizedir, milletimizin mağdurlarınadır ve bu borcu da yerine getirebilmek için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Dava bize ihbar edildiği andan itibaren müdahil olarak hukuki anlamda daha önce sosyal hizmet desteği olarak sürdürdüğümüz sorumluluğumuzu şimdi hukuki destek olarak da sürdürüyoruz. Dosyaya ibraz ettiğimiz taleplerimiz çerçevesinde hem sanıkların tutuklu yargılanması noktasında hem de duruşmanın öne alınması noktasında ki taleplerimiz sayın mahkeme tarafından da kabul edildi ve karşılık gördü. Dolayısı ile bunları bir kez daha bu konudaki duruşumuzu kararlılıkla ifade etmek bakımından konunun paydaşları ile birlikte ifade etmenin önemine inanıyorum." dedi.

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
Derya Yanık istismar

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