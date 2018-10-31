Bakan Yardımcısı Kaymakçı'dan AB değerlendirmesi

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Faruk Kaymakçı, Türkiye'nin AB ile yürüttüğü müzakere sürecine ilişkin "Türkiye'nin hedefi AB'ye tam üyeliktir." ifadelerini kullandı.

Kaymakçı, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinin (TOBB ETÜ) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünce düzenlenen "Türkiye'nin Avrupa Gündemi: Beklentiler ve Zorluklar" başlıklı panelde konuştu.

Türkiye ile AB arasında zaman zaman problemler yaşanmasına rağmen, uzun yıllara dayanan bir köklü bir ilişkinin olduğunu hatırlatan Kaymakçı, Türkiye'nin resmi olarak AB üyesi olmasa da ekonomik, politik, ticari, kültürel ve coğrafi açıdan AB'nin bir parçası olduğunu kaydetti.

Kaymakçı, Türkiye'nin AB ile ilişkisinin tam üyelik esasına dayandığını belirterek, "Türkiye'nin hedefi AB'ye tam üyeliktir. Biz, 35 fasıl üzerinden yürüyen bu sürecin sadece teknik olmasını ümit ediyoruz. Bu aşamalar zaman zaman politize ediliyor. Biz bunu kabul etmiyoruz. Üyelik sürecinin adil olmasını istiyoruz." dedi.

Türkiye ile AB arasında halihazırda Gümrük Birliği anlaşmasının bulunduğunu hatırlatan Kaymakçı, "Türkiye, AB'nin birçok askeri operasyonuna birlik üyesi ülkelerden daha fazla katıldı. Türkiye ayrıca AB'nin ticaret politikalarını da uygulamaya devam ediyor. Buna ek olarak Türkiye ile AB arasında liderler seviyesinde birçok ortak konuda diyalog toplantıları da devam ediyor." diye konuştu.