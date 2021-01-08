HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Bakan Yardımcısı Sayan açıkladı: TikTok da Türkiye'ye temsilci atayacak!

Bakan Yardımcısı Sayan açıkladı: TikTok da Türkiye'ye temsilci atayacak!

08.01.2021 17:54 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Bakan Yardımcısı Sayan açıkladı: TikTok da Türkiye'ye temsilci atayacak!

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, TikTok'un da Türkiye'ye temsilci atayacağını açıkladığını belirtti.

Sayan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, VK ve YouTube'un ardından bugün gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde TikTok'un da temsilci atayacağını açıkladığını bildirerek, "Temennimiz diğer sosyal ağ sağlayıcıların da bir an önce temsilcilerini bildirmeleri ve yükümlülüklerini yerine getirmeleri." ifadesini kullandı.

(AA)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Duyan oraya akın ediyor! Baraj suları çekilince ortaya çıktı Duyan oraya akın ediyor! Baraj suları çekilince ortaya çıktı
Redmi Note 9T tanıtıldı! İşte fiyatı ve özellikleriRedmi Note 9T tanıtıldı! İşte fiyatı ve özellikleri
49 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 49?49 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 49?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bu yazıyı görenler dönüp bir daha bakıyor

Bu yazıyı görenler dönüp bir daha bakıyor

Yer: Malatya! Mağarada gördükleri şey karşısında korkuya kapıldılar

Yer: Malatya! Mağarada gördükleri şey karşısında korkuya kapıldılar

Bomba itiraf! 'Hıncımı alamıyorum, aldatıyorum'

Bomba itiraf! 'Hıncımı alamıyorum, aldatıyorum'

Merkez Bankası duyurdu! Para transferinde yeni dönem

Merkez Bankası duyurdu! Para transferinde yeni dönem

14 yaşındaki çocuk anne ve babasını öldürüp intihar etti!

14 yaşındaki çocuk anne ve babasını öldürüp intihar etti!

Kendisine kelepçe takıp çıplak halde döven kocasını öldürdü

Kendisine kelepçe takıp çıplak halde döven kocasını öldürdü

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Muharrem İnce’den 'istifa' açıklaması

Muharrem İnce’den 'istifa' açıklaması

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

NASA, iklim değişikliğinin etkilerini gözler önüne serdi

NASA, iklim değişikliğinin etkilerini gözler önüne serdi

Ceyhan'dan Çin aşısıyla ilgili canlı yayında flaş açıklamalar

Ceyhan'dan Çin aşısıyla ilgili canlı yayında flaş açıklamalar

Kayıp müzisyen Deniz Ayaz'ın cansız bedeni bulundu

Kayıp müzisyen Deniz Ayaz'ın cansız bedeni bulundu

Diğer Haberler

Redmi K40 Pro'nun tasarımı için yeni görsel!

Yeni görsel ortaya çıktı! Öncekine pek benzemeyecek

Redmi Note 9T ile bitmedi: Redmi 9T tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Bataryası sizi de şaşırtabilir! Resmen duyuruldu

Redmi Note 9T tanıtıldı! İşte fiyatı ve özellikleri

Redmi Note 9T tanıtıldı! İşte fiyatı ve özellikleri

Xiaomi Mi Band 5 akıllı bileklik şarj olurken patladı!

Bilekliğini şarja taktı, hayatının şokunu yaşadı!

Samsung Galaxy S21'in renk seçenekleri gün yüzüne çıktı!

14 Ocak'ta geliyor! Herkesin dikkatini çeken paylaşım

Duracell ile Microsoft arasında AA pilli Xbox kolları için özel anlaşma yok!

Söylentiler ortalığı karıştırmıştı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.