Bakan Yardımcısı Sayan: Youtube'un yaklaşımı diğer sosyal medya şirketlerine örnek olmalı

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, geçen hafta Youtube'un yasal merciler nezdinde Türkiye'de temsilci atayacağına dair duyuruda bulunduğunu anımsatarak, "Bu yaklaşımın diğer sosyal medya şirketlerine de örnek olmasını diliyor ve tıpkı ABD ve Avrupa'da olduğu gibi bulundukları ülkelerin yasalarına uyum göstermelerini bekliyoruz." dedi.

Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi tarafından "Siber Güvenlik Haftası" kapsamında düzenlenen Siber Güvenlik Zirvesi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı.

Sayan, burada yaptığı konuşmada, güvenliğin artık yalnızca gerçek dünyayla ilişkili değil, siber dünyada da kaçınılmaz bir gereklilik olduğunu belirterek, güvenlikten bahsedebilmek için bilişim altyapılarının da siber saldırılara karşı korunması gerektiğini söyledi.

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi'ndeki (USOM) çalışmalarla siber güvenlik için 7/24 çalışma gayreti içinde olduklarını vurgulayan Sayan, "Siber güvenlik ekosisteminin Türkiye'de gelişimi için önümüzdeki dönemde gündemimizde olacak en önemli iki unsur, yerli ve milli siber güvenlik çözümleri ile yetişmiş siber güvenlik insan kaynağıdır." diye konuştu.