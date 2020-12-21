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Bakan Yardımcısı Sayan: Youtube'un yaklaşımı diğer sosyal medya şirketlerine örnek olmalı

21.12.2020 17:21 | Son Güncelleme:
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Bakan Yardımcısı Sayan: Youtube'un yaklaşımı diğer sosyal medya şirketlerine örnek olmalı

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Youtube'un Türkiye'ye temsilci atamasına ilişkin, bu yaklaşımın diğer sosyal medya şirketlerine de örnek olmasını dilediklerini kaydetti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, geçen hafta Youtube'un yasal merciler nezdinde Türkiye'de temsilci atayacağına dair duyuruda bulunduğunu anımsatarak, "Bu yaklaşımın diğer sosyal medya şirketlerine de örnek olmasını diliyor ve tıpkı ABD ve Avrupa'da olduğu gibi bulundukları ülkelerin yasalarına uyum göstermelerini bekliyoruz." dedi.

Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi tarafından "Siber Güvenlik Haftası" kapsamında düzenlenen Siber Güvenlik Zirvesi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı.

Sayan, burada yaptığı konuşmada, güvenliğin artık yalnızca gerçek dünyayla ilişkili değil, siber dünyada da kaçınılmaz bir gereklilik olduğunu belirterek, güvenlikten bahsedebilmek için bilişim altyapılarının da siber saldırılara karşı korunması gerektiğini söyledi.

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi'ndeki (USOM) çalışmalarla siber güvenlik için 7/24 çalışma gayreti içinde olduklarını vurgulayan Sayan, "Siber güvenlik ekosisteminin Türkiye'de gelişimi için önümüzdeki dönemde gündemimizde olacak en önemli iki unsur, yerli ve milli siber güvenlik çözümleri ile yetişmiş siber güvenlik insan kaynağıdır." diye konuştu.

Sayan, USOM bünyesinde yürütülen çalışmalarla AVCI, AZAD, KASIRGA, ATMACA, SINKHOLE ve KULE gibi birçok yerli ve milli çözümü hayata geçirdiklerine dikkati çekerek, şu bilgileri verdi:

"KASIRGA ve ATMACA sistemlerimizle son 6 ayda 53 binden fazla zafiyet tespit eden bir yapı oluşturduk. Bu sistemlerimiz yeni geliştirilen modülleriyle haftada 1 milyondan fazla '.tr' uzantılı web sayfasını tarayıp, zafiyet tespiti yapabiliyor. SINKHOLE altyapısıyla 80 binin üzerinde zararlı bağlantıyı engelleyip, yılda 158 milyar zararlı isteği durduran ve tehdit istihbaratı üreten bir kapasite teşkil etmiş durumdayız."

"SİBER GÜVENLİK ENDEKSİNDE DÜNYADA 20'NCİ SIRAYA YÜKSELDİK''

Türkiye'nin siber güvenliği için çalışan ekipler olarak tüm imkanları milli altyapılarda kullandıklarını vurgulayan Sayan, yürüttükleri çalışmalarla ülkenin Uluslararası Telekomünikasyon Birliği tarafından açıklanan GCI siber güvenlik endeksinde dünyada 43'üncü sıradan 20'nci sıraya, Avrupa'da da 11'inci sıraya yükseldiğini bildirdi.

Sayan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde siber tehdit vektörlerinde artış meydana geldiğine işaret ederek, "USOM ekiplerimiz bu süreçte 200'den fazla sahte konferans uygulaması, 17 binden fazla zafiyet ve 1000'e yakın komuta kontrol merkezi tespit etti ve bunlar engellendi." ifadelerini kullandı.

Bakanlık ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından siber güvenlik alanında insan kaynağını geliştirme amacıyla yürütülen çalışmalara da değinen Sayan, "2020-2023 yıllarını kapsayan Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı'mızın yayınlanmasıyla artık önümüzdeki dönemde bu çalışmaları çok daha öteye götürmenin azmi ve kararlılığı içindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

"YOUTUBE'UN YAKLAŞIMI DİĞERLERİNE ÖRNEK OLMALI''

Sayan, geçen hafta sosyal ağ sağlayıcılarından Youtube'un yasal merciler nezdinde muhatap olmak üzere Türkiye'de temsilci atayacağına dair duyuruda bulunduğunu anımsatarak, "Bu yaklaşımın diğer sosyal medya şirketlerine de örnek olmasını diliyor ve tıpkı ABD ve Avrupa'da olduğu gibi bulundukları ülkelerin yasalarına uyum göstermelerini bekliyoruz." dedi.

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Vatandaşların internetini güvenli bir şekilde kullanmasına yönelik faaliyetlere de devam ettiklerini belirten Sayan, geçen hafta BTK tarafından dijital okur yazarlık kitabının yayımlandığını ifade etti.

(AA)

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