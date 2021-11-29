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  4. Bakan Yardımcısından Ankara'ya kritik uyarı: Bu gece fırtına sınavı olacak

Bakan Yardımcısından Ankara'ya kritik uyarı: Bu gece fırtına sınavı olacak

29.11.2021 19:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 9’uncu Bölge Müdürlüğü, bu gece Ankara için fırtına uyarısı yaptı. Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar ise Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bu gece Ankara’da fırtına sınavı olacak" ifadelerini kullandı.

Bakan Yardımcısından Ankara'ya kritik uyarı: Bu gece fırtına sınavı olacak

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, Ankara’nın Keçiören ilçesinde rüzgarın batı ve güneybatı yönlerden 60-90 kilometre, yüksek kesimlerde yer yer 100 kilometre üzeri hızda esmesi beklendiği belirtildi.

Yapılan açıklamada, "Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

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BAKAN YARDIMCISINDAN KRİTİK UYARI

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bu gece Ankara’da fırtına sınavı olacak" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Ankara
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