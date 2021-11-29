Bakan Yardımcısından Ankara'ya kritik uyarı: Bu gece fırtına sınavı olacak

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, Ankara’nın Keçiören ilçesinde rüzgarın batı ve güneybatı yönlerden 60-90 kilometre, yüksek kesimlerde yer yer 100 kilometre üzeri hızda esmesi beklendiği belirtildi.

Yapılan açıklamada, "Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

BAKAN YARDIMCISINDAN KRİTİK UYARI

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bu gece Ankara’da fırtına sınavı olacak" ifadelerini kullandı.

Bu gece Ankara’da Fırtına sınavı olacak… — Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar (@Mbirpinar) November 29, 2021



