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Bakan Yerlikaya, 15 Temmuz şehidi ikiz polisleri andı: 'Birlikte şehadete koştular'

15.07.2024 16:35
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15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan ikiz polisler Ahmet ve Mehmet Oruç'u anıp, kardeşleri anlatan 'Ahmet'im, Mehmet'im, Şehitlerim' belgeseli ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Yerlikaya, 15 Temmuz şehidi ikiz polisleri andı: 'Birlikte şehadete koştular'

İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan, ikiz şehitler Ahmet ve Mehmet Oruç'un hikayesinin anlatıldığı belgeselin tanıtımı, İstanbul'da yapıldı. Bakan Yerlikaya, bu akşam Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda da gösterilecek belgesel ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Yerlikaya, "15 Temmuz'da hainler Gölbaşı Özel Harekat Dairesi Başkanlığı ve Havacılık Dairesi Başkanlığı gibi şehitler ocağı olan, gururumuz olan aslan yuvalarına bomba yağdırdılar. Sanki Türkiye işgal kuvvetleri tarafından ablukaya alınmıştı. Sandılar ki, bu millet korkup, sinecekti. Sandılar ki şanlı bayrağımız mahzun kalacaktı. Sandılar ki, ülkemizi kendi karanlıklarında boğacaklardı. Hayır, öyle olmayacaktı. O hainlerin bir hesabı varsa; Allah'ın da bir hesabı vardı. Kalpleri vatan aşkıyla çarpan kahramanların, koca yürekli korkusuzların, geri atacakları tek bir adımları dahi yoktu. İşte o korkusuz yüreklerden ikisi de ikiz kardeşler Ahmet ve Mehmet Oruç kardeşlerdi. Birlikte şehadete koştular. 'Ahmet'im, Mehmet’im, Şehitlerim' belgeselinde bu unutulmaz kahramanlıklar ve iki kardeşin iç burkan gerçek yaşam öyküleri anlatılıyor" dedi.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ali Yerlikaya 15 temmuz
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