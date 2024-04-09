Bakan Yerlikaya acı bilançoyu açıkladı! Bayramda dikkat: Geceleri de sürecek

İçişleri Bakanı Ali Yerlijaya'dan Ramazan Bayramı öncesi ve sonrasında yola çıkacaklar için önemli bir uyarı geldi.

DAHA ŞİMDİDEN 19 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ramazan Bayramı tatili boyunca sürecek olan denetimler ile ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Bayram tatili boyunca hız denetimlerimiz radar ile geceleri de sürüyor; 24 saat esasına göre kontrollerimiz devam edecek. Bayram tatilinin 3. günü 615 trafik kazası meydana geldi, 360 bin 495 araç denetlendi. 20 bin 142 araca hız ve radar işlemi, 37 bin 830 araca ise diğer işlemler yapıldı. Bayram tatilinin ilk 3 gününde toplam bin 838 trafik kazası meydana geldi. 19 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti, 2 bin 912 vatandaşımız ise yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum” ifadelerine yer verdi.





