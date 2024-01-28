Bakan Yerlikaya'dan kilise saldırısıyla ilgili açıklama! 'Hiçbir şekilde başarılı olamayacaklar'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da bir kiliseye düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya açıklamasında "Bu saldırıyı kim veya kimler yaptıysa onları en kısa sürede tespit edip adalete teslim etmek görevimiz" dedi.

Bakan Yerlikaya şunları ifade etti:

"Bu kilisemizde pazar ayini sırasında yapılan saldırıyı lanetliyoruz. Olayın aydınlatılması için emniyetimiz çalışıyor. Milletimizin birliği ve beraberliğini bozmaya kast edenler hiçbir şekilde başarılı olamayacaklar. Bu saldırıyı kim veya kimler yaptıysa onları en kısa sürede tespit edip adalete teslim etmek görevimiz. Sayın Cumhurbaşkanımız da açıklamalarını yaptılar. Gelişmelerden sizleri en kısa sürede bilgi vereceğiz."







