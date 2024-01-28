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  4. Son dakika | İstanbul'da Santa Maria Kilisesi'nde silahlı saldırı! Kar maskeli saldırganlar ateş açtı: Pazar ayininde 1 kişi hayatını kaybetti

Son dakika | İstanbul'da Santa Maria Kilisesi'nde silahlı saldırı! Kar maskeli saldırganlar ateş açtı: Pazar ayininde 1 kişi hayatını kaybetti

28.01.2024 12:46 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: İstanbul'da Santa Maria İtalyan Kilisesi'nde maskeli iki kişi ateş açtı. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti. Pazar ayini sırasında gerçekleşen saldırı sonrası ekipler harekete geçti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya saldırının detaylarını açıkladı. Olay yerinden ilk görüntüler geldi.

Son dakika | İstanbul'da Santa Maria Kilisesi'nde silahlı saldırı! Kar maskeli saldırganlar ateş açtı: Pazar ayininde 1 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberi: Sarıyer’de bulunan Santa Maria İtalyan Kilisesi’nde Pazar ayini sırasında silahlı saldırı gerçekleşti. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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CAN KAYBI VAR

Saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

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KAR MASKELİ SALDIRGANLAR ATEŞ AÇTI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya saldırının detaylarını paylaştı. Yerlikaya'nın açıklamasına göre olay şöyle gelişti:Saat 11.40 sıralarında Sarıyer Büyükdere Mahallesinde bulunan Santa Maria Kilisesindeki ayin sırasında, ayine katılanlar içinde bulunan C.T. maskeli 2 kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı ve hayatını kaybetti.

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Yerlikaya, paylaşımında "Konuyla ilgi geniş çaplı soruşturma ve saldırganları yakalamak için çalışmalar başlatılmıştır. Bu alçak saldırıyı şiddetle kınıyoruz" ifadelerine yer verdi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da olayla ilgili ilk açıklamasında "Sarıyer’deki Santa Maria Kilisesi'nde yapılan pazar ayinine yönelik silahlı saldırıyı kınıyorum. Hayatını kaybeden C.T’ye Allah’tan rahmet, yaralılara şifa diliyorum. Şehrimizin inanç mekanlarına saldırarak birliğimizi ve huzurumuzu bozmaya çalışanlara asla izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

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(İHA-DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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