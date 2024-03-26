HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bakan Yerlikaya'dan suç örgütleriyle mücadele mesajı: Siz uyurken, şafak vaktinde onların kapılarını kıracağız

Bakan Yerlikaya'dan suç örgütleriyle mücadele mesajı: Siz uyurken, şafak vaktinde onların kapılarını kıracağız

26.03.2024 21:20
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Yerlikaya organize suç örgütleriyle mücadele konusunda net mesajlar verdi. Yerlikaya, "Güvenlik birimlerimize diyoruz ki, 'Vatandaşımın bildiği, hissettiği, bazılarının da üzüldüğü ve canının yandığı eğer bir organize suç örgütü varsa, 3-4 ay içerisinde savcılarımızla beraber teknik takip, fiziki takiple bütün bilgi, belge, dokümanlarını alacaksınız'. Bir gün sabahleyin siz uyurken, biz şafak vaktinde onların kapılarını kıracağız, alıp götürüp adalete teslim edeceğiz" dedi.

Bakan Yerlikaya'dan suç örgütleriyle mücadele mesajı: Siz uyurken, şafak vaktinde onların kapılarını kıracağız

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi’ni ziyaret etmek üzere Balıkesir’in Erdek ilçesine geldi. AK Parti Erdek İlçe Belediye Başkan Adayı Turan Gün ile protokol üyeleri tarafından karşılanan Bakan Yerlikaya, esnaf ziyaretinde bulundu. Yolda karşılaştığı vatandaşlarla sohbet eden Bakan Yerlikaya, AK Parti Erdek Seçim Koordinasyon Merkezi ziyaretinin ardından kendisini bekleyen kalabalığa seslendi. Bakan Yerlikaya, “Göreve başladığımız ilk günden beri Sayın Cumhurbaşkanımızın desteği, aziz milletimizin yani sizlerin destekleri, duasıyla, neler yaptığımızla ilgili birkaç cümle ile açıklayayım. Birincisi hain bölücü terör örgütü ve din istismarcısı olanlar ve sol terör örgütü ayırımı gözetmeden, bunların tamamıyla ilgili uğraşıyoruz. Biz ilk gün göreve geldiğim zaman bir cümle söyledik, ‘Hukuk’ dedik, ‘Hukuk devleti’ dedik, ‘İnsan hakları’ dedik. Bizim İçişleri Bakanlığımızın görevi yazıldığı zaman, alt alta belki birkaç sayfadır ama, ‘Bunun tamamı akıllarda ve gönüllerde iz bıraksın diye bir kelimeyle tanımla Sayın Bakan’ derseniz o kelime huzur. İçişleri Bakanlığı huzur için var. O yüzden biz her gittiğimiz yerde ve her paylaşımımızda ‘Türkiye'nin huzuru’ diyoruz” ifadelerini kullandı.

BAKAN-YERLIKAYA-SAFAK-VAKTINDE-SUC-ORGU_31723 (2)

‘DURMADAN, DURAKSAMADAN, İNANÇLA UĞRAŞIYORUZ’

Terör örgütleri ve uyuşturucu satıcılarıyla mücadeleyi, gayretle sürdürdüklerini vurgulayan Bakan Yerlikaya, “Türkiye'nin huzurunu kim kaçırmaya çalışıyorsa, terör örgütleriyle, organize suç örgütleriyle, geleceğimizi, göz aydınlığımız yavrularımızı, gençlerimizi zehirlemeye çalışan zehir tacirleriyle durmadan, duraksamadan, inançla uğraşıyoruz. Alıyoruz bunları götürüp, adalete teslim ediyoruz. Bizim vatandaşlarımıza şekil yaptığını düşünen, yani suç işlemekte kibirlenenlerle ilgili, jandarma ve bütün güvenlik birimlerimize diyoruz ki, ‘Benim vatandaşımın bildiği, hissettiği bazılarının da üzüldüğü ve canının yandığı eğer bir organize suç örgütü varsa, bunu en fazla 3-4 ay içerisinde, savcılarımızla beraber teknik takip, fiziki takip ile bütün bilgi, belge, dokümanlarını alacaksınız’. Bir gün sabahleyin siz uyurken, biz şafak vaktinde onların kapılarını kıracağız, alıp götürüp adalete teslim edeceğiz” diye konuştu.

BAKAN-YERLIKAYA-SAFAK-VAKTINDE-SUC-ORGU_31723

‘BU AY İÇİNDE 2 BAYRAM TAŞIYOR’

31 Mart’ta gerçekleştirilecek yerel seçimlerin, demokrasi bayramına yakışır bir şekilde sonuçlanmasını beklediğini söyleyen Bakan Yerlikaya, “Aslında bu ay içinde 2 bayram taşıyor. 31 Mart Demokrasi Bayramı, inşallah yüz akıyla, neticelerle bitecek ve akabinde de inşallah Ramazan Bayramı'mıza kavuşacağız. Şimdiden her 2 bayramımız hayırlı mübarek olsun diyoruz. Her zaman bu şekilde yüzlerinizden tebessüm eksik olmasın diyoruz. Erdek'imiz, Balıkesir'imiz, huzur ve güven ortamında yaşasın diyoruz” dedi. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Yerel Seçim 2024


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
ABD'deki köprüyü yıkmıştı! İlk vukuatı değilmişABD'deki köprüyü yıkmıştı! İlk vukuatı değilmiş
Çelik: PKK yandaşlarının Belçika'daki vatandaşlarımıza yönelik saldırılarını şiddetle kınıyoruzÇelik: PKK yandaşlarının Belçika'daki vatandaşlarımıza yönelik saldırılarını şiddetle kınıyoruz
İmamoğlu'ndan sert sözler: Vatandaş Ekrem olarak utanıyorumİmamoğlu'ndan sert sözler: Vatandaş Ekrem olarak utanıyorum
Anahtar Kelimeler:
Ali Yerlikaya
En Çok Okunan Haberler
Real Madrid yönetiminden Arda Güler'e sert uyarı!

Real Madrid yönetiminden Arda Güler'e sert uyarı!

Ali Koç'tan veda gibi açıklama! "Seneye biz yokuz"

Ali Koç'tan veda gibi açıklama! "Seneye biz yokuz"

Türkiye'ye çöl tozu geliyor! Orhan Şen'den uyarı geldi: 'Maske takmanız gerekebilir'

Türkiye'ye çöl tozu geliyor! Orhan Şen'den uyarı geldi: 'Maske takmanız gerekebilir'

Brüksel'i savaş alanına çevirdiler! Polise gübre sıkıp sis bombaları attılar

Brüksel'i savaş alanına çevirdiler! Polise gübre sıkıp sis bombaları attılar

Cenaze törenine damga vuran anlar! Tepki göstermek için hepsi arkasını döndü

Cenaze törenine damga vuran anlar! Tepki göstermek için hepsi arkasını döndü

İmamdan 9 yaşında çocuğa 11 yıl boyunca her hafta cinsel istismar!

İmamdan 9 yaşında çocuğa 11 yıl boyunca her hafta cinsel istismar!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Bahar Fırsatları'nın sona ermesine çok az kaldı! Ünlü markalara uyguna sahip olmanın tam zamanı

Bahar Fırsatları'nın sona ermesine çok az kaldı! Ünlü markalara uyguna sahip olmanın tam zamanı

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Kombinlerinizin havasını yükseltecek ayakkabılar burada!

Kombinlerinizin havasını yükseltecek ayakkabılar burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.