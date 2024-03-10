HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bakan Yerlikaya duyurdu: Agit Akan ve çetesi yakalandı

Bakan Yerlikaya duyurdu: Agit Akan ve çetesi yakalandı

10.03.2024 08:48
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir merkezli 4 ilde jandarma tarafından düzenlenen eş zamanlı "Mahzen-8 operasyonları"nda, aralarında elebaşı Agit Akan'ın da bulunduğu 20 şüphelinin gözaltına alındığını, organize suç örgütünün çökertildiğini bildirdi.

Bakan Yerlikaya duyurdu: Agit Akan ve çetesi yakalandı

Mahzen-8 operasyonlarında 20 şüpheli yakalandı. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız." ifadesini kullanarak şunları kaydetti:

"Ayvalık Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde MASAK ve Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Balıkesir merkezli Adana, İstanbul ve İzmir'de faaliyet gösteren organize suç örgütü üyesi şüphelilerin suç işlemek amacıyla örgüt kurarak, silah ve mühimmat ticareti yaptıkları tespit edildi."

2

Operasyonlar sonucu 21 ruhsatsız tabanca, 7 av tüfeği, muhtelif miktarda uyuşturucu maddeyle çok sayıda şarjör ve fişeğe el konulduğu bilgisini veren Yerlikaya, operasyonu gerçekleştiren güvenlik güçlerini tebrik etti.
Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

Anasayfa


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anket sonucu açık ara fark! İBB rekabetinde İmamoğlu ipi göğüsledi... Murat Kurum için dikkat çeken '4-5 puan' yorumuAnket sonucu açık ara fark! İBB rekabetinde İmamoğlu ipi göğüsledi... Murat Kurum için dikkat çeken '4-5 puan' yorumu
Biden'ın bu sözleri olay oldu: Kırmızı çizgim yok! Biden'ın bu sözleri olay oldu: Kırmızı çizgim yok!
Erdoğan yeniden aday olabilir mi?Erdoğan yeniden aday olabilir mi?
Anahtar Kelimeler:
Ali Yerlikaya çete operasyon
En Çok Okunan Haberler
Davi Alves intihar mı etti? Hapishane yönetimi aylar öncesinden tahminde bulunmuş!

Davi Alves intihar mı etti? Hapishane yönetimi aylar öncesinden tahminde bulunmuş!

Sinan Oğan İYİ Parti adayına destek için sahaya indi: Buna inandığım için yapıyorum

Sinan Oğan İYİ Parti adayına destek için sahaya indi: Buna inandığım için yapıyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan anons etti, vatandaşlar o ismi yuhaladı! Miting sonrası yaptığı paylaşımla üste çıkmaya çalıştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan anons etti, vatandaşlar o ismi yuhaladı! Miting sonrası yaptığı paylaşımla üste çıkmaya çalıştı

Ümit Özdağ tekme tokat birbirine giren partililere bağırdı: ' Terbiyesiz adamlar Afganlar mı geldi buraya?'

Ümit Özdağ tekme tokat birbirine giren partililere bağırdı: ' Terbiyesiz adamlar Afganlar mı geldi buraya?'

Nagihan Karadere diskalifiye mi olacak? Acun Ilıcalı konuşurken ağladı: Şoktayım

Nagihan Karadere diskalifiye mi olacak? Acun Ilıcalı konuşurken ağladı: Şoktayım

Eylem Tok ve oğlu önce Mısır'a sonra da ABD'ye kaçmıştı! Olayda yeni gelişme: Şimdi o sorunun yanıtı merak ediliyor

Eylem Tok ve oğlu önce Mısır'a sonra da ABD'ye kaçmıştı! Olayda yeni gelişme: Şimdi o sorunun yanıtı merak ediliyor

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Yıllara meydan okuyan, tüm zamanların en çok satan telefonları

Yıllara meydan okuyan, tüm zamanların en çok satan telefonları

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Adımlarınızı konforla buluşturan Camper ayakkabılarda indirim

Adımlarınızı konforla buluşturan Camper ayakkabılarda indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.