HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bakan Yerlikaya duyurdu! Jamukhan Ulus yakalandı, yönetici ağı çökertildi

Bakan Yerlikaya duyurdu! Jamukhan Ulus yakalandı, yönetici ağı çökertildi

09.11.2023 08:12 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 32 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda aralarında örgüt yöneticisi Jamukhan Ulus’un da bulunduğu 210 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Örgütün yönetici ağının çökertildiğini ifade eden Bakan Yerlikaya, "Aziz milletimizin destek ve dualarıyla zehir tacirlerinin, organize suç örgütlerinin bir bir tepelerine binip nefeslerini keseceğiz" açıklamasını yaptı.

Bakan Yerlikaya duyurdu! Jamukhan Ulus yakalandı, yönetici ağı çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medyadan bir açıklama yaptı. Yeni operasyonun detaylarını paylaşan Bakan Yerlikaya 32 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda örgüt yöneticiliğini yabancı uyruklu Jamukhan Ulus’un yaptığı zehir taciri ile birlikte 210 şüphelinin gözaltına alındığını ifade etti.

Bakan Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Ankara merkezli 32 ilde düzenlenen NARKOGÜÇ Operasyonları kapsamında örgüt liderliğini yabancı uyruklu Jamukhan Ulus’un yaptığı zehir taciri ile Birlikte 210 şüpheli şahıs yakalandı. Örgütün yönetici ağı çökertildi.

Aziz milletimizin destek ve dualarıyla zehir tacirlerinin, organize suç örgütlerinin bir bir tepelerine binip nefeslerini keseceğiz.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz Ankara merkezli 32 ilde suç işlemek amacıyla örgüt kuran ve yöneten, konum bilgisine göre uyuşturucu bırakıp banka hesaplarına para yatırılması suretiyle uyuşturucu ticareti yapan, suçtan kaynaklı mal varlığını aklayan, çıkar amaçlı suç örgütünün yönetici ve üye kademesine yönelik eş zamanlı NARKOGÜÇ operasyonu düzenlendi.

Ankara, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bolu, Bursa, Çankırı, Denizli, Erzincan, Eskişehir, Hatay, İstanbul, İzmir, Karaman, Kars, Kayseri, Kırşehir, Kırıkkale, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Nevşehir, Niğde, Tekirdağ, Tokat, Yozgat ve Zonguldak olmak üzere 32 ilimizde düzenlenen operasyonlarda;

42 Özel Harekat Unsuru, 2 helikopter, 1 İHA, 29 narkotik dedektör köpeği ile birlikte 680 ekip ve 2.294 personelimiz katıldı. 353 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında Ankara’da 135, diğer 31 İlimizde 75 olmak üzere toplam 210 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

MASAK Başkanlığıyla koordineli yürütülen çalışmada lider ve yönetici kadrosunun taşınır/taşınmaz hak ve alacakları ile mali kurumlardaki tüm hesaplarına el konuldu. İlk belirlemelere göre operasyonda; 33.5 kg ağırlığında uyuşturucu madde, 6.659 adet uyuşturucu hap maddesi, 3 adet tabanca, 79.238 dolar, 36.500 euro, 249.701 TL para ele geçirildi.

Operasyon neticesinde suç örgütünün yönetici ağı çökertildi.

Operasyonu düzenleyen kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah yardımcınız olsun, ayağınıza taş değdirmesin."


Günün önemli manşetleri


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Her yerde uzun namlulu silahlarla geziyorlarHer yerde uzun namlulu silahlarla geziyorlar
Serin ve yağışlı hava sonunda Türkiye’de! Detaylar netleşti: Bu tarihlere dikkat!Serin ve yağışlı hava sonunda Türkiye’de! Detaylar netleşti: Bu tarihlere dikkat!
'Kaçırıldım, cinsel tacize uğradım' dedi, polis alarma geçti: Gerçek bambaşka çıktı'Kaçırıldım, cinsel tacize uğradım' dedi, polis alarma geçti: Gerçek bambaşka çıktı
Anahtar Kelimeler:
Ali Yerlikaya

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

3 metrelik timsah saldırdı! "Kafasını ağzının içinde gördüm"

3 metrelik timsah saldırdı! "Kafasını ağzının içinde gördüm"

Konforlu ve işlevsel! Samsonite çantalarda 1500 TL'ye varan indirim

Konforlu ve işlevsel! Samsonite çantalarda 1500 TL'ye varan indirim

Yemek teslimatı yapan kuryenin hareketi mide bulandırdı

Yemek teslimatı yapan kuryenin hareketi mide bulandırdı

Su şişesini ve leğenini yanına alıp apartmanın önünde banyo yaptı

Su şişesini ve leğenini yanına alıp apartmanın önünde banyo yaptı

Airfryer arayanlara A kalite bir öneri: Cosori airfryer indirime girdi

Airfryer arayanlara A kalite bir öneri: Cosori airfryer indirime girdi

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.