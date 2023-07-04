Bakan Yerlikaya duyurdu! 'Şehidimizin kanı yerde kalmadı'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. Bakan Yerlikaya, "2 terörist etkisiz hale getirildi, şehidimizin kanı yerde kalmadı" paylaşımında bulundu.
Paylaşımda Yerlikaya şunları ifade etti:
"Van Jandarma Asayiş Kolordumuzca; Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığımızın emir ve komutasında, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay ve Şırnak İl Jandarma Komutanlıklarımızca; Bestler-Dereler bölgesinde ATAK ve J-SİHA desteğinde icra edilen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Teröristlerin 7 Haziran’da Siirt-Pervari Doğanköy kırsalında bir jandarmamızın şehit edilmesi, bir jandarmamızın da yaralanması eylemlerini gerçekleştirdikleri belirlendi.
Operasyonu gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Bu aziz millet sizlerle gurur duyuyor."
2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ, ŞEHİDİMİZİN KANI YERDE KALMADI????????— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 4, 2023
Van Jandarma Asayiş Kolordumuzca;
Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığımızın emir ve komutasında,
Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay ve Şırnak İl Jandarma Komutanlıklarımızca;
BESTLER-DERELER bölgesinde ATAK ve… pic.twitter.com/qIyQ4NAqko