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Bakan Yerlikaya duyurdu! Trafiğe bayram kısıtlaması, tarih ve saat verdi: İzin verilmeyecek

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
10.04.2024 08:30
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medyadan duyurduğu yeni kararda, ”Bayram tatili dönüşü İstanbul ve Ankara illerindeki trafik yoğunluğunun azaltılabilmesi için kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların, 14 Nisan 2024 Pazar günü saat 05.00’den 15 Nisan 2024 Pazartesi günü saat 05.00’e kadar; İstanbul ve Ankara istikameti seyirlerine izin verilmeyecektir." ifadelerine yer verdi.

Bakan Yerlikaya duyurdu! Trafiğe bayram kısıtlaması, tarih ve saat verdi: İzin verilmeyecek

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 günlük bayram tatilinin son gününde kamyon, tanker ve çekicilerin 24 saat boyunca trafikten kısıtlanacağını belirterek, ''Pazar günü son 24 saat, 05.00 ile pazartesi günü 05.00 arasında da kamyon, tanker ve çekicilerin de trafikten 1 gün boyunca kısıtlanmasını kararlaştırdık'' dedi.

GAZZE VURGUSU

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram nedeniyle memleketi Konya'ya geldi. Kapu Camii'de bayram namazını kılan Bakan Yerlikaya, hemşehrileriyle bayramlaştıktan sonra açıklamalarda bulundu. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına değinen Bakan Yerlikaya, "Ramazan Bayramımız mübarek olsun. Biz bugün baba ocağındayız, Konyamızdayız, Kapu Camisi'nde, muhterem hemşehrilerimizle birlikte bayram namazımızı kıldık. Cemaatimizle bayramlaştık. Öncelikle Konyalı hemşehrilerimiz olmak üzere bütün vatandaşlarımızın, gönül coğrafyamızdaki bütün inanan kardeşlerimizin, mübarek Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyoruz. Sağlık, sıhhat, afiyet ve ömürler diliyoruz. Ama şunu da belirtmemiz gerekiyor. Başta Gazze'deki kardeşlerimiz olmak üzere, zulme uğrayan İsrail'in soykırımına maruz kalan Gazzeli kardeşlerimizi, duaların kabul olduğu bu bayram gününde Cenabıallah en kısa zamanda huzura, barışa, feraha kavuşturmasını nasip etsin diye dua ediyoruz. İsmini bildiğimiz, bilmediğimiz yerdeki gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimizden eğer zulme uğrayanlar varsa, onların da en kısa zamanda bu dualar ve bu bayram günündeki kabul olunan duaların yüzü suyu hürmetine onların da bir an önce kurtuluşa, barışa, huzura kavuşmasına dua ediyoruz. Tabii 30 gün oruçlarımızı tuttuk. Gücümüz yettiği nispette ibadetlerimizi yaptık. Allah tutmuş olduğumuz oruçlarımızı, yapmış olduğumuz ibadetleri, dergahı izzetinde kabul etsin diyoruz. ''

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TRAFİKTE 24 SAAT KISITLAMA

Bakan Yerlikaya, kamyon, tanker ve çekicilerin pazar günü 24 saat boyunca trafikten kısıtlanacağını ifade ederek, şunları söyledi:

''9 günlük bayram süresi içerisinde biz İçişleri Bakanlığı olarak yollarda sevdiklerine, yakınlarına, akrabalarına kavuşmak için seyahat eden, yollara düşen kardeşlerimiz nasıl huzurla bayrama kavuştularsa, tekraren bayramın sonunda sağlıkla, huzurla, kazasız, belasız memleketlerine, çalıştıkları yerlere geri dönmelerini biz istiyoruz; ama bunun için de her zaman bilinen uyarıyı yapmak istiyoruz. Trafik kurallarına uyup, aşırı hızdan kaçınmalarını ve sağlıkla, afiyetle varmak istedikleri yerlere de varmalarını istiyoruz. Son günde, bugün birazdan arkadaşlarımız ilan edecek. Pazar günü son 24 saat, 05.00 ile pazartesi günü 05.00 arasında da kamyon, tanker ve çekicilerin de trafikten 1 gün boyunca kısıtlanmasını kararlaştırdık. Hem Ulaştırma, hem Ticaret Bakanlığımızla da istişare ederek bunun da ekranları başında olan bütün vatandaşlarımıza tekrar duyurmak istiyorum.' '(DHA)

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