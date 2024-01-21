Bakan Yumaklı görüntüleri paylaştı! Türkiye'de ilk kez 'Albino çakal' görüldü

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Bakan Yumaklı, Türkiye'de ilk kez 'Albino çakal' görüldüğünü duyurdu. Yumaklı, 'Albino çakal'ın görüntüsünü de paylaştı.

TÜRKİYE'DE BİR İLK!

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı;

"Bugün doğada nadir görülen bir olaya tanıklık ediyoruz. Ülkemizde ilk kez 'Albino çakal' kayıt altına alındı. Ömrün uzun, yeşil vatan her daim yuvan olsun. Bu özel ve nadir güzelliği fark edip kayıt altına alarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerimize ulaştıran doğasever çiftçimiz Ramazan Gül'e teşekkür ediyorum. Yaban hayatı zenginliğimizin ve bu nadir güzelliklerimizin hep birlikte farkında olacak ve koruyacağız."









