Bakanlardan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası binasında inceleme

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yapımı süren Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) binasında incelemelerde bulundu.

Bakan Ersoy, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum ile birlikte, bakanlıklar arası uyum ve işbirliğinin güzel bir örneğini sergileyerek, yapımı devam eden Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası binasında incelemelerde bulunduk." ifadesini kullandı.

