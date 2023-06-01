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Bakanlardan güldüren 'boy' paylaşımı! "Kısa olan biz değiliz"

01.06.2023 18:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, mevcut bakanlarla yaptığı son kabine toplantısının ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabından bazı bakanlarla olan bir fotoğrafını paylaştı. Bir sosyal medya kullanıcısı ise Bakan Varank'ın paylaştığı fotoğrafa yorum atmasıyla güldüren diyaloglar yaşandı. Sosyal medyadaki diyaloğa son olarak Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de katıldı. İşte haberin detayları ve o paylaşımlar...

Bakanlardan güldüren 'boy' paylaşımı! "Kısa olan biz değiliz"

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde mevcut bakanlarla yapılan son kabine toplantısı sonrası Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, aralarında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in de olduğu bazı bakanlarla çekildiği fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı.

ESPRİLİ YORUMA YANIT VERDİ

Bakan Varank'ın yaptığı paylaşıma bir sosyal medya kullanıcısı tarafından "Yanlız Mustafa Varank gerçekten kısaymış" yorumu yapıldı. Yorum sonrası Bakan Varank'tan cevap gecikmedi. O kullanıcının gönderisini alıntılayan Bakan Varank, "Bu sefer yanımda Mehmet Nuri Ersoy bakanımız durmadığı için biraz fark eder zannediyordum." paylaşımını yaptı.

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"KISA OLAN BİZ DEĞİLİZ, UZUN OLAN ONLAR"

Vatandaş ile Bakan Varank'ın sosyal medyadaki esprili atışmasına bu kez de Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati dahil oldu. Bakan Varank'ın gönderisini alıntılayan Nebati, "Sayın Varank rahat ol. Kısa olan biz değiliz, uzun olan onlar." ifadelerini kullandı.

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