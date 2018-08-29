Bakanlık açıkladı: 5 vatandaşımızı rehin alan teröristler öldürüldü

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Hatay'ın Payas ilçesinde 28 Ağustos'ta teröristlerin 5 vatandaşı erzak temini maksadıyla rehin aldığı ve bugün serbest bıraktığı anımsatıldı.
Açıklamada, jandarma İHA ve jandarma operasyon birliklerince yapılan takip sonucu Hatay'ın Kıraç Tepe Bölgesi'nde yakın hava desteğiyle 5 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
İçişleri Bakanlığı'nın açıklaması şu şekilde:
28 Ağustos 2018 Tarihinde Hatay-Payas’ta 5 vatandaşımızı erzak temini maksadıyla rehin alan ve bugün serbest bırakan teröristler, Jandarma İHA ve Jandarma Operasyon Birliklerince yapılan takip sonucu Hatay Kıraç Tepe Bölgesine yapılan yakın hava desteğiyle 5 terörist etkisiz hale getirilmiştir.
Kamuoyunu saygıyla duyurulur.
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