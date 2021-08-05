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Bakanlık açıkladı: 6 terörist etkisiz hale getirildi

05.08.2021 16:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanlığı, terörle mücadele operasyonları kapsamında 3 bölgede toplam 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlık açıkladı: 6 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Eren-14 Operasyonları kapsamında, Hakkari-Yüksekova ilçesi Uluyol köyü kırsalında, Hava Kuvvetlerinin desteğinde, Hakkari İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birlikleri ile İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Polis Özel Harekat (PÖH) timlerince gerçekleştirilen operasyonda, 2 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Böylece bugün gerçekleştirilen terörle mücadele operasyonlarında, Van’da 3, Mardin’de 1, Hakkari’de 2 olmak üzere toplam 6 terörist etkisiz hale getirildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
pkk İçişleri Bakanlığı Hakkari
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