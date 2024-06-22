HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bakanlık duyurdu! Çanakkale Boğazı tek yönlü trafiğe kapatıldı

Bakanlık duyurdu! Çanakkale Boğazı tek yönlü trafiğe kapatıldı

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
22.06.2024 16:33
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Çanakkale Boğazı gemi trafiği, Paros isimli tankerin makine arızası yapması nedeniyle kuzey-güney tek yönde ve geçici olarak askıya alındı. Gemi trafiği, güney-kuzey tek yönlü olarak devam edecektir.” ifadelerine yer verildi.

Bakanlık duyurdu! Çanakkale Boğazı tek yönlü trafiğe kapatıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Çanakkale Boğazı'nda Paros isimli tankerin makine arızası yapması nedeniyle gemi trafiğinin kuzey-güney tek yönde ve geçici olarak askıya alındığı belirtildi. Gemi trafiğinin, güney-kuzey tek yönlü olarak devam edeceği belirtildi.

Ç2

Çanakkale Boğazı'ndan geçişi sırasında makineleri arızalanan gemi için bölgeye ekipler sevk edildi. Malta'dan Kocaeli'ye giden 247 metre boyundaki Panama bayraklı "Paros" isimli akaryakıt tankerinin makineleri, boğaz geçişinde Gelibolu açıklarında arızalandı.

TELSİZLE ANONS YAPILDI

Gemi kaptanının Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bilgi vermesinin ardından arızaya müdahale edilmesi için Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) ait "Kurtarma-4" ve "Kurtarma 16" römorkörleri yönlendirildi.

Boğazdan geçecek diğer gemilerin kaptanlarına ise telsiz anonsuyla uyarı yapıldı.

Çanakkale Boğazı, arıza nedeniyle kuzeyden güneye tek yönlü olarak geçici süreyle gemi trafiğine kapatıldı.


Express


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Salda Gölü çevresine bırakıldı! Gören hemen telefonuna sarıldıSalda Gölü çevresine bırakıldı! Gören hemen telefonuna sarıldı
Tokat'ta yumruklu 'yol verme' kavgası kameradaTokat'ta yumruklu 'yol verme' kavgası kamerada
Yangından kahreden! Ölü sayısı yükseldiYangından kahreden! Ölü sayısı yükseldi
Anahtar Kelimeler:
Çanakkale trafik boğaz
En Çok Okunan Haberler
10 kripto para etkilendi! BtcTurk siber saldırıya uğradı: İşlemler durduruldu

10 kripto para etkilendi! BtcTurk siber saldırıya uğradı: İşlemler durduruldu

Kazadan dakikalar önce otobüse bindi, 23 kişinin hayatını kurtardı

Kazadan dakikalar önce otobüse bindi, 23 kişinin hayatını kurtardı

15 yaşındaki kızını arabada istismar ederken suçüstü yakalandı! Avukattan skandal savunma: Suç unsuru oluşturmaz

15 yaşındaki kızını arabada istismar ederken suçüstü yakalandı! Avukattan skandal savunma: Suç unsuru oluşturmaz

Bu uygulamaya bakmadan ev satın almayın! Tamamen ücretsiz

Bu uygulamaya bakmadan ev satın almayın! Tamamen ücretsiz

Cihantimur'un avukatından 'tahliye' hamlesi! Şartların kötülüğüne vurgu yaptı: Nemlendirici istedi, su iç dediler

Cihantimur'un avukatından 'tahliye' hamlesi! Şartların kötülüğüne vurgu yaptı: Nemlendirici istedi, su iç dediler

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

"Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

"Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Ünlü markaların çok satan ayakkabıları indirime girdi!

Ünlü markaların çok satan ayakkabıları indirime girdi!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.