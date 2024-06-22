Bakanlık duyurdu! Çanakkale Boğazı tek yönlü trafiğe kapatıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Çanakkale Boğazı'nda Paros isimli tankerin makine arızası yapması nedeniyle gemi trafiğinin kuzey-güney tek yönde ve geçici olarak askıya alındığı belirtildi. Gemi trafiğinin, güney-kuzey tek yönlü olarak devam edeceği belirtildi.

Çanakkale Boğazı'ndan geçişi sırasında makineleri arızalanan gemi için bölgeye ekipler sevk edildi. Malta'dan Kocaeli'ye giden 247 metre boyundaki Panama bayraklı "Paros" isimli akaryakıt tankerinin makineleri, boğaz geçişinde Gelibolu açıklarında arızalandı.

TELSİZLE ANONS YAPILDI

Gemi kaptanının Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bilgi vermesinin ardından arızaya müdahale edilmesi için Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) ait "Kurtarma-4" ve "Kurtarma 16" römorkörleri yönlendirildi.

Boğazdan geçecek diğer gemilerin kaptanlarına ise telsiz anonsuyla uyarı yapıldı.

Çanakkale Boğazı, arıza nedeniyle kuzeyden güneye tek yönlü olarak geçici süreyle gemi trafiğine kapatıldı.







