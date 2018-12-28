Bakanlık duyurdu! Rekor sayıda esrar ele geçirildi

Soya fasulyesi yüklü aynı firmaya ait iki TIR, Türkiye'ye giriş yapmak üzere art arda İpsala Sınır Kapısı'na geldi. İlk TIR'ın işlemlerinin tamamlanması ardından sürücüsü Arnavut uyruklu olan ikinci TIR, Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbarat ve saha çalışmaları sonucu X-ray taramasına sevk edildi.

Kontrolde şüpheli yoğunluk farkları görülen TIR'da fiziki arama yapılmasına karar verildi. Narkotik dedektör köpeğinin de katıldığı detaylı aramada, soya fasulyesi çuvallarının arasına gizlenmiş yasal yükle aynı fiziki özelliklere sahip, her biri 10 kilogramlık 152 çuval içerisinde 1 ton 524 kilogram esrar ele geçirildi.

40 MİLYON LİRA DEĞERİNDE



Operasyonda el konulan esrarın, Ticaret Bakanlığınca tek seferde ele geçirilen en yüksek uyuşturucu olduğu belirtildi. Ele geçirilen esrarın yaklaşık değerinin 40 milyon lira olduğu belirtildi. Yapılan araştırmada, ilk TIR'ın tamamen yasal yükle öncü araç olarak sınır kapısına gönderildiği, bunun işlemlerinin beklemeden sorunsuzca tamamlanması üzerine esrar yüklü ikinci TIR'ın arkadan gönderildiği anlaşıldı.