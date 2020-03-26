Bakanlık hazırladı! İşte 65 yaş üstü vatandaşları koronavirüse karşı koruyacak 19 öneri

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünün hazırladığı "Koronavirüse

Karşı 65 Yaş ve Üzerindeki Kişilere Tavsiyeler" listesinde yaşlıların koronavirüsten nasıl korunabilecekleri aktarılıyor.

Toplam 19 maddeden oluşan listede, salgınla mücadelede kişisel temizliğin, hijyenin yanı sıra ev içerisinde sağlığın korunması için hareket etmenin önemi ve evden çıkmadan kamu hizmetlerine erişimin yolları hakkında bilgiler veriliyor.

İŞTE KORONAVİRÜSTEN KORUYACAK 19 ÖNERİ



Listede 65 yaş üstü vatandaşların koronavirüsten korunmak için özen göstermesi gereken öneriler şu şekilde sıralanıyor:

1- Öksürürken ya da hapşırırken ağzınızı ve burnunuzu tek kullanımlık mendille kapatınız. Mendil olmadığı durumlarda, dirseğinizin iç kısmını kullanınız.

2- Ellerinizi bol su ve sabunla en az 20 saniye boyunca, ovalayarak yıkayınız. Sabun ve su yoksa alkol içerikli el dezenfektanı ya da 70 derece veya üzerinde bir kolonya kullanınız.

3- Ellerinizle ağzınıza, burnunuza ve gözlerinize dokunmayınız.