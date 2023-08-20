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Bakanlıkta memur zammı görüşülürken kalp krizi geçirdi! Sendikadan açıklama geldi

20.08.2023 20:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca memur ve memur emeklisini etkileyecek toplu sözleşme süreci devam ediyor. Bu ayın sonunda memurların zamlarının belli olması için çalışmalar sürüyor. Görüşmeler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında devam ederken Toplu Sözleşmeden sorumlu Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul kalp krizi geçirdi.

Bakanlıkta memur zammı görüşülürken kalp krizi geçirdi! Sendikadan açıklama geldi

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, kalp krizi geçirdi.

Alınan bilgiye göre, Tonbul, dün 22.30 civarında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında devam eden 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşme görüşmeleri sırasında rahatsızlandı. Aracıyla Bilkent Şehir Hastanesine götürülen Tonbul, kalp krizi teşhisiyle tedavi altına alındı.

Tedavisi hastanede devam eden Tonbul'un, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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MEMUR-SEN'DEN AÇIKLAMA

Sendikanın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Toplu Sözleşme müzakereleri sırasında yaşadığı kalp rahatsızlığı nedeniyle yoğun bakıma kaldırılan ve tedavisi süren Toplu Sözleşmeden sorumlu Memur-Sen Genel Başkan Yardımcımız Hacı Bayram Tonbul'a acil şifalar diliyor, ailesine ve teşkilatımıza geçmiş olsun diyor, dua bekliyoruz." denildi.


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