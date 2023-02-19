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Bakanlıktan deprem bölgesindeki risk durumuna ilişkin iddialar hakkında açıklama

19.02.2023 09:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, deprem bölgesindeki risk durumu hakkındaki iddialara ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada Bakanlar Kurulu kararıyla Hatay'ın İskenderun ilçesindeki 6 mahallenin riskli alan ilan edildiğine dikkat çekilerek yargı süreci ve devamında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Bakanlıktan deprem bölgesindeki risk durumuna ilişkin iddialar hakkında açıklama

Bakanlık, Hatay-İskenderun'da kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında basın açıklaması paylaştı. Bakanlığın açıklamasında basında yer alan iddialar hatırlatılırken "Hatay’ın İskenderun ilçesindeki Meydan, Esentepe, Cumhuriyet, Numune, Pınarbaşı ve Modernevler mahalleleri Bakanlar Kurulu Kararıyla, 2013 yılında riskli alan ilan edilmiştir" dendi ve kararın ikinci kez yargıya taşındığı, Danıştay tarafından iptal edildiği belirtildi.

Bakanlığın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Bugün bir gazetede “Deprem bölgesi riskli değilmiş” başlığıyla yayımlanan yalan, asılsız ve mesnetsiz bir haber nedeniyle açıklama yapılmasına ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesine ihtiyaç duyulmuştur.

Yüzde 65’inin ruhsatsız yapılardan oluşması nedeniyle Hatay’ın İskenderun ilçesindeki Meydan, Esentepe, Cumhuriyet, Numune, Pınarbaşı ve Modernevler mahalleleri Bakanlar Kurulu Kararıyla, 2013 yılında riskli alan ilan edilmiştir.

Ancak depreme hazırlık amacıyla yapılan kentsel dönüşüm çalışmalarına bazı kesimler itiraz ederek Bakanlar Kurulu’nun bu kararını mahkemeye taşımıştır. Yapılan itiraz üzerine riskli alan kararı Danıştay tarafından iptal edilmiştir.

Bunun üzerine alandaki ruhsatsız yapıların herhangi bir can ve mal kaybına yol açmaması için Bakanlar Kurulu kararıyla bu alanlar yeniden riskli alan ilan edilmiştir.

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İkinci kez yargıya taşınan bu kararın mahkeme tarafından tekrar iptal edilmesi üzerine kentsel dönüşüm süreci tıkanmış, sürecin önünü açmak için, bilimsel ve teknik raporlar da dikkate alınarak alan bazlı kentsel dönüşüm yerine parsel bazlı dönüşüm sürecinin başlatılmasına karar verilmiştir.

Nitekim Hatay’da TOKİ eliyle yürüttüğümüz kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında vatandaşlarımızın yüzde 80’i ile anlaşarak 460 konutun ihalesine başlanmış olup, süreç devam etmektedir.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak; asrın felaketini yaşadığımız böylesi bir dönemde vatandaşlarımızın acılarını istismar edenlerle, her türlü tezviratla, mesnetsiz iddia ve siyasi manipülasyonla mücadele etmeyi kararlılıkla sürdüreceğiz.

Depremden etkilenen 11 ilimizi en kısa sürede ayağa kaldıracak, yeni yerleşim yerlerimize yeni yuvalarımızı kuracak, güvenli ve sağlıklı konutlar inşa etmeye devam edeceğiz."

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