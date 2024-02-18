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Bakanlıktan İliç açıklaması! 'Bugüne kadar herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı'

18.02.2024 21:43 | Son Güncelleme:
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan Erzincan’ın İliç ilçesindeki altın madeninyle ilgili yapılan açıklamada, "Ekiplerin her gün 9 ayrı noktadan aldığı numuneler 3 ayrı laboratuvarda analize gönderiliyor. Yapılan analizlerde bugüne kadar herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı" denildi.

Bakanlıktan İliç açıklaması! 'Bugüne kadar herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı'

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Erzincan’ın İliç ilçesindeki altın madeninde meydana gelen toprak kaymasının ardından başlatılan çalışmaların hummalı bir şekilde devam ettiği belirtilerek, "Maden kazasının hemen sonrasında Bakan Yardımcısı Fatma Varank'ın ve genel müdürlerin koordinesindeki 8 teknik ekip, sahada ilk andan itibaren başlattığı çalışmalarını büyük bir titizlik içerisinde sürdürüyor.

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Ekiplerin her gün 9 ayrı noktadan aldığı numuneler 3 ayrı laboratuvarda analize gönderiliyor. Alınan numuneler, Bakanlığa ait Mobil Su ve Atık Su Analiz Laboratuvarı, Çevre Referans Laboratuvarı ve yetkili laboratuvarlarda analize gönderiliyor. Yapılan analizlerde bugüne kadar herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı. Bakanlık ekiplerince titizlikle yürütülen çalışmalarda; bölgede bulunan yeraltı suyu gözlem kuyularında, kazadan önce de yürütülen izleme sonuçları ile kazadan sonra yapılan analiz sonuçları da karşılaştırıldı. Analizde yeraltı sularında ağır metaller bakımından da herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı" ifadeleri kullanıldı.

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'HAVADA DA SİYANÜR BAKIMINDAN OLUMSUZLUK TESPİT EDİLMEDİ'

Açıklamanın devamında, "Bakanlık teknik ekipleri, su ve toprağın yanı sıra bölgedeki hava kalitesini de, 2’si tesis yakınında, 4’ü İliç'te olmak üzere toplam 6 hava kalitesi izleme istasyonunda sürekli olarak takip ediyor. Yapılan incelemelerde hava kalitesinde de siyanür kaynaklı bir olumsuzluğun tespit edilmediği bildirildi. Öte yandan bölgedeki toprak kayması sonucu akan malzemenin geçici olarak depolanacağı alanlar da belirlendi. Geçirimsizliğin sağlanması amacıyla yapılan çalışmalar, Bakanlık gözetiminde yapılarak, mevcut alanda sızdırmazlık şartları sağlandı, bölgeye akan malzemenin hazırlanan bu alana transferi başladı" denildi.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Erzincan İliç
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