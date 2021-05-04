Bakanlıktan market genelgesi | Hangi ürünlerin satışı yasaklandı? Marketlerde hangi ürünler yasaklandı? Yasak ne zaman başlıyor?

İçişleri Bakanlığı’nın gece saatlerinde 81 il valiliklerine gönderdiği kararnamede, pandemi ile mücadele kapsamında “Market Tedbirleri” olarak açıklanan karar da; kırtasiye, züccaciye, elektronik alet ve bahçe ürünleri gibi birçok ürünün satışının yasaklandığı açıklandı. Yasakların başlangıç tarihi ise 7 Mayıs olarak açıklandı. İşte marketlerde koronavirüs ile mücadele kapsamında yasaklanan ürünler…

HANGİ ÜRÜNLERİN SATIŞI YASAKLANDI?

İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı genelgeye göre marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçları kapsamındaki ürünlerin dışında herhangi bir ürün satışına izin verilmeyecek.

7 Mayıs Cuma gününden itibaren marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) temel gıda ve temizlik ürünlerinin yanı sıra sadece hayvan yemi ve mamaları ile kozmetik ürünleri (parfümeri ve makyaj malzemeleri hariç) satılabilecek.

Daha önce getirilen alkollü ürün satışı kısıtlamasının yanı sıra marketlerde (zincir ve süper marketler dahil); elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, zücaciye vb. ürünlerin satışına izin verilmeyecek.