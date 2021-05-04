Bakanlıktan market genelgesi | Hangi ürünlerin satışı yasaklandı? Marketlerde hangi ürünler yasaklandı? Yasak ne zaman başlıyor?

İçişleri Bakanlığı’nın gece saatlerinde 81 il valiliklerine gönderdiği kararnamede, pandemi ile mücadele kapsamında “Market Tedbirleri” olarak açıklanan karar da; kırtasiye, züccaciye, elektronik alet ve bahçe ürünleri gibi birçok ürünün satışının yasaklandığı açıklandı. Yasakların başlangıç tarihi ise 7 Mayıs olarak açıklandı. İşte marketlerde koronavirüs ile mücadele kapsamında yasaklanan ürünler…
İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı genelgeye göre marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçları kapsamındaki ürünlerin dışında herhangi bir ürün satışına izin verilmeyecek.
7 Mayıs Cuma gününden itibaren marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) temel gıda ve temizlik ürünlerinin yanı sıra sadece hayvan yemi ve mamaları ile kozmetik ürünleri (parfümeri ve makyaj malzemeleri hariç) satılabilecek.
Daha önce getirilen alkollü ürün satışı kısıtlamasının yanı sıra marketlerde (zincir ve süper marketler dahil); elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, zücaciye vb. ürünlerin satışına izin verilmeyecek.
Bu esaslar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27'nci ve 72'nci maddeleri uyarınca İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararları ivedilikle alınacak. Başta zabıta görevlileri ve kolluk kuvvetleri olmak üzere denetim ekiplerince bu hususa ilişkin tebliğler ve kontroller eksiksiz yerine getirilecek. Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecek ve mağduriyete neden olunmayacak.
Marketlerle ilgili düzenlemeye ilişkin İçişleri Bakanlığı Yardımcısı İsmail Çataklı'dan yeni açıklama geldi. Çataklı, ''Bu süreç canlı bir süreç. Tam kapanma dönemindeki süreçte yaptığımız düzenlemeler, nelerin satılıp satılamayacağı, nerelerin kapanıp kapanmayacağı, cumartesi - pazarın aynısı tam kapanma sürecine yansımış oldu.
Gıda, temel ihtiyaçlar başta olmak üzere belirledik. Bu dinamik süreç. Yeni ihtiyaçlar karşısında yeni tedbirler almamız gerekiyor. Marketler de yeni bir süreç. Yeni bir genelge yayınladık. Hangi ürünlerin alınıp satılabileceğini belirledik. Minimum yoğunluk temel amaç. Online satışlara gelince amacımız kalabalıkları bir araya getirmemek. Online alışverişlerle ilgili durum söz konusu değil'' dedi.