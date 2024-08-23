Bakanlıktan Vaniköy'deki yer alan yapıyla ilgili açıklama! 2 ayrı konuda suç duyurusu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı konuyla ilgili açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Ekiplerimizin, İstanbul ili Üsküdar ilçesi Vaniköy mahallesinde, Boğaziçi Öngörünüm bölgesinde yer alan bir yapıda yaptığı inceleme neticesinde, yapı inşaat izin belgesinin Bakanlığımıza ibraz edilmemesi ve inşa faaliyetinin ruhsatsız olarak sürdürüldüğünün tespitiyle inşaat, Bakanlığımız tarafından durdurulmuştu.

Söz konusu yapının;

İmar kirliliğine neden olduğu

'Tescil Edilen SİT Alanları, Korunması Gerekli Kültür-Tabiat Varlıkları ile Korunma Alanları'nın zarar görmesine sebebiyet verme' suçlarından

Bakanlığımızca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na 2 ayrı suç duyurusunda bulunulmuştur.

Süreç titizlikle takip edilmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."