HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Bakanlıktan Vaniköy'deki yer alan yapıyla ilgili açıklama! 2 ayrı konuda suç duyurusu

Bakanlıktan Vaniköy'deki yer alan yapıyla ilgili açıklama! 2 ayrı konuda suç duyurusu

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
23.08.2024 18:04
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Üsküdar ilçesinin Vaniköy mahallesinde yer alan bir yapıyla ilgili açıklamada bulundu. Bakanlık açıklamada, söz konusu yapının imar kirliliğine neden olduğu ve 'Tescil Edilen SİT Alanları, Korunması Gerekli Kültür-Tabiat Varlıkları ile Korunma Alanları'nın zarar görmesine sebebiyet verme' gibi konular özelinde suç duyurusunda bulunulduğu ifade edildi.

Bakanlıktan Vaniköy'deki yer alan yapıyla ilgili açıklama! 2 ayrı konuda suç duyurusu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı konuyla ilgili açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Ekiplerimizin, İstanbul ili Üsküdar ilçesi Vaniköy mahallesinde, Boğaziçi Öngörünüm bölgesinde yer alan bir yapıda yaptığı inceleme neticesinde, yapı inşaat izin belgesinin Bakanlığımıza ibraz edilmemesi ve inşa faaliyetinin ruhsatsız olarak sürdürüldüğünün tespitiyle inşaat, Bakanlığımız tarafından durdurulmuştu.

Söz konusu yapının;

  • İmar kirliliğine neden olduğu

  • 'Tescil Edilen SİT Alanları, Korunması Gerekli Kültür-Tabiat Varlıkları ile Korunma Alanları'nın zarar görmesine sebebiyet verme' suçlarından

Bakanlığımızca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na 2 ayrı suç duyurusunda bulunulmuştur.

Süreç titizlikle takip edilmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Üsküdar Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
En Çok Okunan Haberler
Dolandırıcılar bu kez dolandırıcıları dolandırdı!

Dolandırıcılar bu kez dolandırıcıları dolandırdı!

İmamoğlu isyan etti: Derhal akıllarını başlarına alsınlar

İmamoğlu isyan etti: Derhal akıllarını başlarına alsınlar

Marmaris'teki 5 yıldızlı otel kamulaştırıldı! KYK yurduna dönüştürüldü: Otel konforunda...

Marmaris'teki 5 yıldızlı otel kamulaştırıldı! KYK yurduna dönüştürüldü: Otel konforunda...

5 yıl önce yaptığı iyilik başına dert oldu! Google'a seslendi

5 yıl önce yaptığı iyilik başına dert oldu! Google'a seslendi

UEFA'dan Fenerbahçe'ye şok karar! 1yıl ertelemeli

UEFA'dan Fenerbahçe'ye şok karar! 1yıl ertelemeli

Üniversite mi lüks araç otoparkı mı belli değil! 'BMW gariban kalmış'

Üniversite mi lüks araç otoparkı mı belli değil! 'BMW gariban kalmış'

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Bir çift outdoor ayakkabı herkese lazım! İndirimdeki modeller burada

Bir çift outdoor ayakkabı herkese lazım! İndirimdeki modeller burada

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Crocs ile rahatlığa adım atma zamanı! Yediden yetmişe herkesin favorisi...

Crocs ile rahatlığa adım atma zamanı! Yediden yetmişe herkesin favorisi...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.