HABER

Bakir İzetbegoviç ile Bilal Erdoğan Saraybosna'da ders verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2019 13:24 | Son Güncelleme

Bosna Hersek'teki Uluslararası Saraybosna Üniversitesi'nde yeni eğitim yılı, Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanı Bakir İzetbegoviç ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'ın verdiği derslerle başladı - Bakir İzetbegoviç, babası Aliya'nın lider kişiliği hakkında konuşurken, Bilal Erdoğan da Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'ndaki amaçlarını öğrencilere anlattı

Bosna Hersek'te Türk girişimciler tarafından 2004 yılında kurulan Uluslararası Saraybosna Üniversitesi'nde (IUS), yeni eğitim yılı Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanı Bakir İzetbegoviç ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'ın anlattığı derslerle başladı.

Aynı zamanda ülkedeki en büyük Boşnak partisi konumundaki Demokratik Eylem Partisinin (SDA) de genel başkanlığını yapan İzetbegoviç, "Aliya'yı hatırlamak" konulu derste, öğrencilere babası merhum Aliya İzetbegoviç'in hayatını anlattı.

Bağımsız Bosna Hersek'in ilk cumhurbaşkanı olan Aliya'nın 16 yıl önce hayata gözlerini yumduğunu anımsatan İzetbegoviç, "Aliya, karizması ve zekasıyla tam bir liderdi. Boşnakları elinden geldiği kadar korumaya, savunmaya çalıştı." diye konuştu.

Aliya'nın fotoğrafları ile öğrencilere sunum da yapan İzetbegoviç, "Fotoğraflar kelimelerden daha etkili. Aliya hayatının 19 yılını savaşlarda ve cezaevlerinde geçirmiş bir liderdi. İslam'ı savundu, zira İslam insana dayanan bir dindi." dedi.

- Bilal Erdoğan Barış Pınarı Harekatı'nı anlattı

"Gençlik ve medeniyetin çağdaş algı yapısı" konulu derste ise Erdoğan, devam eden Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin öğrencileri bilgilendirdi.

Erdoğan, Türkiye'nin uzun yıllardır terörle mücadele ettiğine ve terör saldırılarına en çok maruz kalan ülke olduğuna dikkati çekerek, NATO'nun hiçbir zaman Türkiye için beş numaralı güvenlik maddesini aktif etmediğini vurguladı.

ABD ve Avrupa Birliğinin (AB) tüm eleştirilerine rağmen Türkiye'nin Suriye'de güvenlik koridoru oluşturmak amacıyla başlattığı bu harekatı sürdüreceğini kaydeden Erdoğan, "Türkiye'nin son derece açık bir amacı var. Yıllardır evlerinden uzak olan sığınmacılar, vatanlarına dönebilecek." dedi.

Erdoğan, Türkiye dış politikasının çıkarlardan öte, prensiplere bağlı yürütüldüğünü vurgulayarak, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda yaptığı konuşma, oldukça net ve açıktı. Hiçbir lider bu kadar açık konuşmamıştır." ifadelerini kullandı.

Gençlere, yanlışları doğru yapmak adına daha çok çalışmaları gerektiğini öğütleyen Erdoğan, üniversite yönetimine de davetleri için teşekkür etti.

Programa ayrıca Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un eşi Prof. Dr. Sevgi Kurtulmuş, akademisyenler ve ülkedeki Türk kurumlarının temsilcileri de katıldı.

PARTNER Müge Anlı'da şoke eden gerçek! İki kız kardeşle de birlikte olup... Müge Anlı'da şoke eden gerçek! İki kız kardeşle de birlikte olup...
Ataşehir'de ölen kadın doktorun cenazesi Adli Tıp'a gönderildiAtaşehir'de ölen kadın doktorun cenazesi Adli Tıp'a gönderildi
İstanbul Valiliği'nde yangınİstanbul Valiliği'nde yangın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Aliya İzetbegovic bosna hersek

En Çok Okunan Haberler

Barış Pınarı Harekatı'nda 8. gün

Barış Pınarı Harekatı'nda 8. gün

Trump açıkladı! Türkiye'ye geliyorlar

Trump açıkladı! Türkiye'ye geliyorlar

Çakar'a çok sert tepki! 'Girişi yasaklansın'

Çakar'a çok sert tepki! 'Girişi yasaklansın'

Asker selamını yayınlamama nedenini açıkladılar!

Asker selamını yayınlamama nedenini açıkladılar!

ABD basınından çok konuşulacak Türkiye iddiası

ABD basınından çok konuşulacak Türkiye iddiası

Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili Erdoğan'dan flaş açıklama!

Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili Erdoğan'dan flaş açıklama!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Bin polisle operasyon! Çok sayıda gözaltı...

Bin polisle operasyon! Çok sayıda gözaltı...

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Valiliği'ndeki AFAD binasında yangın

İstanbul Valiliği'nde yangın

Halkbank'tan 'iddianame' açıklaması

Halkbank'tan 'iddianame' açıklaması

Son dakika Bakan Çavuşoğlu, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien ile görüşecek

Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme!

Tankların namlusu Münbiç'e çevrildi! Ankara'dan emir bekleniyor

Eller tetikte! Tankların namlusu Münbiç'e çevrildi

CHP Şişli İlçe Başkanlığı binasında hareketli dakikalar

CHP Şişli İlçe Başkanlığı binasında hareketli dakikalar

Son dakika: Barış Pınarı Harekatı ile ilgili kara propaganda yapan 24 kişi tutuklandı

Sosyal medyada kara propagandaya 24 tutuklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.