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Bakırköy Adalet Sarayı çalışma saatleri nedir? Bakırköy Adalet Sarayı saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

15.12.2022 17:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde konumlanan Bakırköy Adalet Sarayı, günümüzde yaygın olarak Bakırköy Adliyesi ismi ile anılır. Konumlandığı şehirdeki diğer adliye binaları gibi bu mekân da hafta içi günlerinde ziyaret edilebilir. Kişilerin mahkemelerinin görüldüğü ve farklı hukuksal işlemler için uğranabilen Bakırköy Adalet Sarayı, Bakırköy Hukuk Baro Odası'nı da kapsar. Peki, Bakırköy Adalet Sarayı hafta sonu günlerinde hizmet veriyor mu?

Bakırköy Adalet Sarayı çalışma saatleri nedir? Bakırköy Adalet Sarayı saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı bünyesindeki kurumlardan olan Bakırköy Adalet Sarayı, konumlandığı ildeki diğer adliye binaları gibi sıklıkla ziyaret edilir. Söz konusu mekânın yer bulduğu ilçede veya yakınında yaşayan kişiler, hukuksal faaliyetler doğrultusunda bu adliye binasına yönlendirilir. Bununla birlikte Bakırköy Adalet Sarayı çalışma saatleri açıklanırken bünyesindeki Bakırköy Hukuk Baro Odası'nın mesai saatlerine de değinilmesi gerekebilir.

Bakırköy Adalet Sarayı saat kaçta açılıyor?

İstanbul'un yoğun olarak çalışan adliye binaları arasında Bakırköy Adalet Sarayı da yer alır. Bakırköy Adalet Sarayı çalışma saatleri kapsamında hizmet verir. Bakırköy Adalet Sarayı açılış saati 09.00 iken bu saatten itibaren vatandaşlara hizmet veren mekânın öğle molası sonrasında da akşama kadar açık kaldığı söylenebilir. Ancak öğle molasında bu adliye binasında işle yürütülemediği için Bakırköy Adalet Sarayı öğle arası saatleri de belirtilmelidir.

Bakırköy Adalet Sarayı öğle arası ne zaman?

Adını aldığı Bakırköy ilçesinde konumlanan Bakırköy Adalet Sarayı çalışma saatleri kapsamında öğle arası saatlerinde kapalı kalır. Yani bireylerin öğle molası saatleri olan 12.30 ile 13.00 arasında bu mekanda işlem yürütülmediğini bilmeleri gerekir. Kısa bir öğle molası verilen Bakırköy Adalet Sarayı çalışma saatleri saat 13.00 sonrasında vatandaşlara tüm birimleri ile hizmet vermeyi sürdürür.

Bakırköy Adalet Sarayı saat kaçta kapanıyor?

Sıklıkla araştırılan Bakırköy Adalet Sarayı kapanış saati mekânın resmi bilgileri doğrultusunda açıklanabilir. 13.00'e kadar öğle molası verilen mekanda, bu moladan sonra saat 16.30'a kadar vatandaşlara hizmet sunulmaya devam edilir. Yani Bakırköy Adalet Sarayı kapanış saati 16.30 olarak belirtilebilir.

Vatandaşların çalışma saatlerini sıkça araştırdığı Bakırköy Adalet Sarayı bünyesindeki Bakırköy Hukuk Baro Odası'nın mesai saatleri, adliye binası ile farklıdır. Öğle molası verilmediği bilinen Bakırköy Hukuk Baro Odası'nın açılış saati, Bakırköy Adalet Sarayı gibi 09.00'dur. Ancak mekanın kapanış saati 17.00 olarak belirtilmelidir.

Bakırköy Adalet Sarayı cumartesi pazar açılış ve kapanış saati nedir?

İstanbul ilindeki diğer adliye binalarının çoğu gibi Bakırköy Adalet Sarayı hafta sonu çalışma saatleri içerisinde hizmet sunmaz. Yani Bakırköy Adalet Sarayı hafta sonu çalışma saatleri mevcut değildir. Bu mekânda halletmesi gereken işlemleri bulunan bireylerin hafta içi günlerinde Bakırköy Adalet Sarayı'na gitmeleri gerekir.

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