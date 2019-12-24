HABER

Bakırköy'de dansçı Berhan Tamalan'ı bıçaklayan zanlı tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2019 17:15 | Son Güncelleme

Bakırköy'de profesyonel dansçı olan lise öğrencisi Berhan Tamalan'ı bıçakla yaralayan Baran Ç., "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

Bakırköy'de dansçı Berhan Tamalan'ı bıçaklayan zanlı tutuklandı

Bakırköy'de geçtiğimiz hafta profesyonel dansçı olan lise öğrencisi Berhan Tamalan'ı (17) bıçakla yaraladıktan sonra çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılan Baran Ç. hakkında, savcılığın itirazı üzerine gözaltı kararı verildi. Polis tarafından yeniden gözaltına alınan Baran Ç. (16), emniyet işlemlerinin ardından bugün soruşturmayı yürüten Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.

TUTUKLANDI

Soruşturma savcısı tarafından yeniden sorgusu yapılan Baran Ç., "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Baran Ç., mahkemedeki sorgusunun ardından, "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

Bakırköy'de bir lisede okuyan Berhan Tamalan, 20 Aralık 2019 günü okulunun yakınında Baran Ç. tarafından bıçaklanarak yaralanmıştı.

Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Baran Ç., savcılık sorgusunun ardından, "Kasten yaralama" suçundan tutuklanması talebiyle sevk edildiği mahkemece serbest bırakılmış, savcılığın itirazı üzerine tekrar gözaltına alınmıştı.

(DHA)

Evlerinde 250 kediyle yaşıyorlar! Evlerinde 250 kediyle yaşıyorlar!
Pazarda kaba üsluba 'tezgah kapama' cezasıPazarda kaba üsluba 'tezgah kapama' cezası
Şanlıurfa’da kaçakçılık ve uyuşturucuya 3 tutuklamaŞanlıurfa’da kaçakçılık ve uyuşturucuya 3 tutuklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Berhan Tamalan Bakırköy

En Çok Okunan Haberler

Göğüs dekolteli kırmızı elbisesiyle büyüledi!

Göğüs dekolteli kırmızı elbisesiyle büyüledi!

Bahçeli'den Kanal İstanbul açıklaması! ABD iddiasına sert tepki

Bahçeli'den Kanal İstanbul açıklaması! ABD iddiasına sert tepki

Yerli otomobile ilişkin ikinci fotoğraf paylaşıldı

Yerli otomobile ilişkin ikinci fotoğraf paylaşıldı

Fatih Portakal'dan flaş Kanal İstanbul iddiası!

Fatih Portakal'dan flaş Kanal İstanbul iddiası!

Eski Fenerbahçeli futbolcunun kayınvalidesi gölette boğuldu

Eski Fenerbahçeli futbolcunun kayınvalidesi gölette boğuldu

Bakan Kurum'dan İBB'ye 'Kanal İstanbul' tepkisi!

Bakan Kurum'dan İBB'ye 'Kanal İstanbul' tepkisi!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İstanbul'da maskeli saldırgan dehşeti!

İstanbul'da maskeli saldırgan dehşeti!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Sayısal Loto sonuçları açıklandı

Sayısal Loto sonuçları açıklandı

Acı haberler art arda geldi: 2 askerimiz şehit oldu

Acı haberler art arda geldi: 2 askerimiz şehit oldu

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Kasten öldürmeye Teşebbüs Ne Yaaa Çocuğu Öldürmüş Öldürmüş.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Adana'da sağanak yağış nedeniyle 4 ilçede okullar tatil edildi

Adana'da 4 ilçede okullar tatil edildi

Son dakika! Anayasa Mahkemesi'nden 'KHK' kararı

Anayasa Mahkemesi'nden 'KHK' kararı

Son dakika! Anayasa Mahkemesi'nden Kanal İstanbul kararı

Anayasa Mahkemesi'nden Kanal İstanbul kararı

İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Meteoroloji'den İstanbul için son dakika duyurusu: Hafta sonu karla karışık yağmur geliyor

İstanbul'a karla karışık yağmur geliyor

'Şehit' ve 'Gazi' kelimelerinin kullanımı İçişleri Bakanlığı'nın iznine bağlandı

'Şehit' ve 'Gazi' kelimeleriyle ilgili yeni gelişme!

Son dakika! Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç'un akıl sağlığı yerinde çıktı

Katilin akıl sağlığı yerinde çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.