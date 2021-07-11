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  4. Bakırköy'de faciaya ramak kala! Kaldırıma daldı, ne varsa yıktı geçti

Bakırköy'de faciaya ramak kala! Kaldırıma daldı, ne varsa yıktı geçti

11.07.2021 17:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakırköy'de aşırı hız nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği lüks otomobil, kaldırıma çıkıp, aydınlatma direğinin ardından duvara çarparak durabildi. Kaldırımda yürürken ezilmekten son anda kurtulduğunu belirten Ümit Köse, "Genç biri olmasaydım beni orada paramparça etmişti" dedi.

Bakırköy'de faciaya ramak kala! Kaldırıma daldı, ne varsa yıktı geçti

Kaza, saat 16.00 sıralarında Osmaniye Mahallesi Ekrem Kurt Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Ali B.'nin kullandığı otomobil ile D - 100 Karayolu istikametinde aşırı hızlı ilerlediği sırada otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kaldırıma çıkan otomobil, aydınlatma direğinin ardından duvara çarparak durabildi. O sırada kaldırımda yürüyen Ümit Köse, üzerine otomobilin geldiğini görünce korku içinde geri kaçarak kurtuldu.

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"GENÇ BİRİ OLMASAYDIM BENİ PARAMPARÇA ETMİŞTİ"

Başına gelen olayı anlatan Ümit Köse, "Yaya yolundan gidiyordum, arkadan bir fren sesi duydum. Araç çapraz bir şekilde kaldırıma doğru geliyordu ve hızlıydı. Üzerime geldi ileriye doğru koşsam kurtulmazdım, iki adım geri atladım. Yere düştüm sonra araba yan yattı, ağaca çarptı. Şu ağacı yıkması ne kadar hızlı olduğunu gösteriyor. Bana göre hızlıydı. Genç biri olmasaydım beni orada paramparça etmişti. Sürücünün durumu iyi" dedi.

Kazada yaralanan olmazken lüks otomobilde hasar meydana geldi. Polis ekiplerinin kazayla ilgili çalışmalara devam ediyor. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Bakırköy
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