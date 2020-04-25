Bakırköy'de hareketlilik! 'Çantamda bomba var' deyip raylara oturdu

Yenimahalle dura\u011f\u0131 yak\u0131nlar\u0131nda raylara oturan bir ki\u015fi s\u0131rt \u00e7antas\u0131nda bomba oldu\u011funu s\u00f6yledi. Olay yerine \u00e7ok say\u0131da polis ekibi sevk edildi. Polisin bu ki\u015fiyi ikna \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 s\u00fcr\u00fcyor.\nAyr\u0131nt\u0131lar gelecek...G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130 \u0130\u015f Bankas\u0131'ndan ihracat\u00e7\u0131lara destekPKK'dan \u00fcs b\u00f6lgesine hain sald\u0131r\u0131! 1 askerimiz \u015fehit olduKestanenin mucizevi faydalar\u0131