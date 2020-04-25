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  4. Bakırköy'de hareketlilik! 'Çantamda bomba var' deyip raylara oturdu

Bakırköy'de hareketlilik! 'Çantamda bomba var' deyip raylara oturdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2020 14:07 | Son Güncelleme

İstanbul Bakırköy'de Marmaray raylarına oturarak sırt çantasında bomba olduğunu söyleyen bir kişi hareketliliğe neden oldu.

Bakırköy'de hareketlilik! 'Çantamda bomba var' deyip raylara oturdu

Yenimahalle durağı yakınlarında raylara oturan bir kişi sırt çantasında bomba olduğunu söyledi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisin bu kişiyi ikna çalışmaları sürüyor.

Ayrıntılar gelecek...

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