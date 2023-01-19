Bakırköy'de kaza! Ev eşyası taşıyan TIR, Marmaray üst geçidine çarparak devrildi

Bakırköy'deki kaza, saat 22.30 sıralarında Yeşilköy Mahallesi Rauf Orbay Caddesi Florya yönünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdulkadir Ç. yönetimindeki ev eşyası yüklü TIR, Marmaray üst geçidine çarptı.

DEVRİLEN TIR TRAFİĞİ KAPATTI

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR, devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kendi imkanları ile araçtan hafif yaralı olarak çıkan şoför, olay yerine gelen ambulansla hastaneye sevk edildi.

Polis, TIR kaldırılıncaya kadar yolu tek yönlü trafiğe kapattı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. (DHA)

