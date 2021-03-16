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Bakırköy'deki bir süpermarkette silahlı soygun

16.03.2021 22:53 | Son Güncelleme:
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Bakırköy'deki bir süpermarkette silahlı soygun

Bakırköy'de iki şüpheli ellerinde silahlarla girdikleri süpermarketten bir miktar para alarak kayıplara karıştı. Polis soyguncuları yakalamak için çalışma başlattı.

Soygun, Kartaltepe Mahallesi Pelinli Sokak'ta saat 20.00 sıralarında gerçekleşti.

KASADAKİ PARAYI ALIP KAÇTILAR

Bir süpermarkete giren 2 şüpheli, silahları kasiyerlere doğrultarak paraları vermelerini söyledi. Şüpheliler, kasadaki bir miktar parayı alıp kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

SOYGUNCULARIN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Ekipler, marketin ve çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamera görüntülerini birer birer izledi. Polisin kaçan soyguncuları yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.

MARKET2

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(DHA)

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