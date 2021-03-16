Bakırköy'deki bir süpermarkette silahlı soygun

Soygun, Kartaltepe Mahallesi Pelinli Sokak'ta saat 20.00 sıralarında gerçekleşti.

KASADAKİ PARAYI ALIP KAÇTILAR

Bir süpermarkete giren 2 şüpheli, silahları kasiyerlere doğrultarak paraları vermelerini söyledi. Şüpheliler, kasadaki bir miktar parayı alıp kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

SOYGUNCULARIN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Ekipler, marketin ve çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamera görüntülerini birer birer izledi. Polisin kaçan soyguncuları yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.

(DHA)

