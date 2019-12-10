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Bakırköy'de "Belarus Dostuk Parkı" açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.12.2019 17:04 | Son Güncelleme

Belarus'un İstanbul Başkonsolosu Aleksei Shved: - "Belarus Dostluk Parkı, Nazi işgalinden kurtuluşumuzun 75. yılında Belarus tarihi açısından sembolik ve önemli bir yere sahiptir"

İSTANBUL (AA) - Bakırköy Belediyesi ve Belarus'un Minsk Sovyetski Bölgesi Belediyesi arasında imzalanan dostluk anlaşmasıyla Bakırköy'de "Belarus Dostluk Parkı" açıldı.

Terakki Caddesi Piyale Paşa Sokak'taki parkın açılışı, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun ev sahipliğinde, Belarus'un İstanbul Başkonsolosu Aleksei Shved, Minsk Sovyetski Belediye Başkanı Yuriy Troushchenko, bazı diplomatik misyon temsilcileri ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşti.

Başkonsolos Shved, Türkçe yaptığı konuşmasında, Belarus'un Nazi işgalinden kurtarılmasının 75. yılı ve Belarus Diplomatik Servisinin 100. yıl dönümü ile bağlantılı olarak, Belarus Dostluk Parkı'nın açılmasının Belarus tarihi açısından sembolik ve önemli bir yere sahip olduğunun altını çizdi.

Parkın, Belarus ve Türkiye arasındaki güçlü dostluk bağlarını bir kez daha gösterdiğini belirten Shved, parka bu açıdan Belarus ormanlarını temsilen "huş" ağacı dikildiğini söyledi.

Açılışın ardından, Belarus koro grubu "Polifonica" birçok şarkı seslendirirken, halk oyunları ekibi Karadeniz bölgesine ait yöresel oyunlardan oluşan bir gösteri yaptı.

Ardından parka, Bakırköy Belediye Başkanı Kerimoğlu, Başkonsolos Shved ve Minsk Sovetsky Belediye Başkanı Troushchenko'un katılımıyla 3 huş ağacı dikildi.

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Bakırköy belarus

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