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Bakırköy'de lüks otomobile silahlı saldırı: Sürücü yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2019 19:18 | Son Güncelleme

BAKIRKÖY'de seyir halindeki lüks otomobilin yanına yaklaşan motosikletli iki kişi, sürücüye silahlı saldırı düzenledi.

Bakırköy'de lüks otomobile silahlı saldırı: Sürücü yaralı

Şahin BOZKURT-Yılmaz OKUR/İSTANBUL,(DHA)-BAKIRKÖY'de seyir halindeki lüks otomobilin yanına yaklaşan motosikletli iki kişi, sürücüye silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda yaralanan ismi öğrenilemeyen sürücü hastaneye kaldırıldı.
Olay, 17.30 sıralarında Ekrem Kurt Bulvarı Yenikapı istikametinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, seyir halindeki 34 KA 4512 plakalı lüks otomobilin yanına motosikletle yaklaşan kimliği belirsiz iki kişi, silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda otomobile 3 kurşun isabet etti. Henüz kimliği öğrenilemeyen otomobil sürücüsü yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren iki kişi, geldikleri motosikletle kaçarak izlerini kaybettirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri, otomobilin etrafına emniyet şeridi çekti. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sırasında iki şerit trafiğe kapatılırken trafik yoğunluğu oluştu. İncelemenin tamamlanmasıyla çekicinin olay yerine gelip aracı kaldırmasının ardından trafik normale döndü.
Polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren iki kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

(FOTOĞRAF)

Bakırköy'de lüks otomobile silahlı saldırı: Sürücü yaralıBakırköy'de lüks otomobile silahlı saldırı: Sürücü yaralıBakırköy'de lüks otomobile silahlı saldırı: Sürücü yaralıBakırköy'de lüks otomobile silahlı saldırı: Sürücü yaralı

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