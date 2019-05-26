HABER

Bakkal amca, gençleri kitapla buluşturuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2019 12:43 | Son Güncelleme

İZMİT'te bakkal işleten İhsan Kaya (66) gençlerin faydalanması için dükkanının önündeki dolaba kitaplar koydu.

Bakkal amca, gençleri kitapla buluşturuyor

Ergün AYAZ- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT'te bakkal işleten İhsan Kaya (66) gençlerin faydalanması için dükkanının önündeki dolaba kitaplar koydu. Çevre sakinleri de destek verince dolap kitapla doldu. Dolaptaki kitaplara bakanlar, istedikleri roman ve ders kitaplarını ücretsiz alıyor.
Akçakoca Mahallesi’nde bakkal işleten İhsan Kaya, gençleri okumaya teşvik etmek amacıyla yaklaşık 2 yıl önce dükkanının önündeki dolabı kitaplarla doldurmaya başladı. İhsan Kaya’nın girişiminin ardından mahalle sakinleri de destek vererek dolabı kitaplarla doldurdu. Dolaptaki kitaplara bakanlar, istedikleri roman ve ders kitaplarını ücretsiz alıyor.
Bakkala gelen birçok insanın kitap alıp, dolaba kitap bıraktığını söyleyen İhsan Kaya, "Yaklaşık 50 senedir esnaflık yapıyorum. Yaklaşık 2 sene önce çocuklarımın evde kullanmadıkları ders kitaplarını dükkana getirdim. Boşu boşuna evde dursun istemedim. Kitapları bakkal önündeki dolaba koydum, yoldan gelip geçenler ve müşteriler de gördü, ücretsiz olduğunu söyledim. Gelen gidene verdim kitapları, daha sonra başkaları da buraya kitaplar getirmeye başladı. O kitapları da dağıtmaya başladık. Gelen giden vatandaşlar buradan kitap alıp kitap bırakabiliyor. Herkes çok memnun bu uygulamadan" dedi.
5 çocuk babası İhsan Kaya kendisinin maddi imkansızlıklar nedeniyle ortaokula kadar okuyabildiğini ifade ederek, "Keşke daha fazla okuyabilseydim, benim oğlum üniversiteye gidiyor şükürler olsun onu okutabildim. Keşke bende okuyabilseydim. Şimdi bu kitapları buraya koydum, inşallah buraya gelip kitap alanların yararına olur. Mahalle halkımızdan da evde boş duran ve ihtiyaçları olmayan kitapları buraya getirmelerini rica ediyorum. Mümkünse buraya getirsinler, ihtiyacı olanların faydasına olur" diye konuştu.
Mahallenin gençleri ise İhsan amcalarına teşekkür ederek, "Bir kitap kurdu olarak buraya gelip bol bol kitap alıyoruz. Okuduğumuz bazı kitapları da buraya getirip bağış yapabiliyoruz. İhsan amcanın bu uygulaması biz mahallenin gençleri için çok faydalı oldu kendisine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Bakkal amca, gençleri kitapla buluşturuyorBakkal amca, gençleri kitapla buluşturuyorBakkal amca, gençleri kitapla buluşturuyorBakkal amca, gençleri kitapla buluşturuyor

12 yaşındaki Youtuber'ın doğum günü hediyesi dudak uçuklattı12 yaşındaki Youtuber'ın doğum günü hediyesi dudak uçuklattı
Otomobilin arka koltuğundaki buzağı şaşırttıOtomobilin arka koltuğundaki buzağı şaşırttı
Bu kurstan mezun olanların işi garantiBu kurstan mezun olanların işi garanti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Peru'da 8 büyüklüğünde deprem

Peru'da 8 büyüklüğünde deprem

Korkunç olay! Ayakları kopmuş halde bulundu!

Korkunç olay! Ayakları kopmuş halde bulundu!

Boşanma iddiaları gündemdeyken Cumhurbaşkanı ile görüştüler

Boşanma iddiaları gündemdeyken Cumhurbaşkanı ile görüştüler

Bakan detayları açıkladı! 28 Mayıs'ta hizmete giriyor

Bakan detayları açıkladı! 28 Mayıs'ta hizmete giriyor

Soylu: Allah muhafaza, uzun menzilli füzeyle saldırabilirler

Soylu: Allah muhafaza, uzun menzilli füzeyle saldırabilirler

Ayasofya'da bu sabah! Sık sık o sloganı attılar

Ayasofya'da bu sabah! Sık sık o sloganı attılar

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti

Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

'Komünist Başkan'ın Dersim hamlesi çok konuşulmuştu! Harekete geçildi

'Komünist Başkan'ın Dersim hamlesi çok konuşulmuştu! Harekete geçildi

Lise öğrencisinin korkunç ölümü! Dizideki gibi intihar etmiş

Lise öğrencisinin korkunç ölümü! Dizideki gibi intihar etmiş

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kars’ta FETÖ’den 5 rütbeli asker tutuklandı

5 rütbeli asker tutuklandı

Adıyaman'da feci kaza: Çok sayıda yaralı var!

Adıyaman'da feci kaza: Çok sayıda yaralı var!

Adana'da 2 gündür aranan Cengizhan'ın cesedi bulundu!

İki gündür aranıyordu! Cesedi bulundu...

Sokak ortasında dehşet! Baba ve oğluna kurşun yağdırdılar!

Sokak ortasında dehşet! Baba ve oğluna kurşun yağdırdılar!

Gece yarısı korkunç olay! 13 yaşındaki çocuk 4 yaşındaki kardeşini boynundan vurdu!

13 yaşındaki çocuk 4 yaşındaki kardeşini boynundan vurdu!

Saatlerdir her yerde aranıyordu! Küçük Mustafa bakın nerede bulundu!

Küçük Mustafa bakın nerede bulundu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.