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  4. Bakkala giderken köpeğin saldırısına uğrayan çocuk neye uğradığını şaşırdı! Yaşadığı korkuyla defalarca tekme attı

Bakkala giderken köpeğin saldırısına uğrayan çocuk neye uğradığını şaşırdı! Yaşadığı korkuyla defalarca tekme attı

17.04.2023 14:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ın Alaplı ilçesi Mollabey köyünde, köpeğin çocuğa saldırma anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Alaplı'nın Mollabey köyünde sokak köpekleri vatandaşları kovalarken, bazen de kovalamaca sonrası vatandaşlara saldırarak yaralıyor.

Bakkala alışveriş yapmaya giderken köpekler tarafından saldırıya uğrayan 15 yaşındaki İbrahim Karaca yaşadığı dehşeti şöyle anlattı:

"Ben markete alışverişe gidiyordum, habersiz bir şekilde köpek beni ısırdı. Hemen acile gittim, şükür dişini geçirememiş. Burada çok köpekler var, özelikle çocuklar sokağın karşısına geçemiyorlar, bu nedenle toplanmasını istiyoruz."
Esnaflık yapan Gürol Öztürk de "Alaplı Mollabey köyü çevresinde gezen köpek sürüleri bizleri çok korkutuyor. Hemen hemen her gün insanlara saldırıyorlar. Mollabey'in hangi sokağına baksan bir sokak köpeği karşınıza çıkabiliyor. Sokaklarda bu köpekler sürülerle geziyor ve geceleri dışarıya çıkmaya korkuyoruz Bunlar da canlı bunların da yaşama hakkı var ama bizleri korkutarak değil. Ben yetkililerden bir an önce bu konuda çalışma yapmasını istiyorum, yetkililerin sesimizi duymasını istiyoruz" dedi.

(İHA)

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