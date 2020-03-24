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Bakkaldan ekmeği drone ile geldi

YAŞAM HABERLERİ  | 24.03.2020 17:43 | Son Güncelleme

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 29 yaşında Yasin Becit, koronavirüs önlemleri nedeniyle dışarı çıkmadan alışveriş yapmak isteyince ilginç bir yola başvurdu. Bakkala yönlendirdiği drone ile ekmek alarak eve kadar taşıyan Becit, tedbir amaçlı yaptığını söyledi.

Akyazı Kuzuluk Mahallesi'nde yaşayan Yasin Becit, koronavirüs nedeniyle tedbir amacıyla evinden çıkmayınca drone ile bakkaldan alışveriş yaptı. Yasin Becit, balkona çıkarak drone havalandırıp bakkalın önüne yönlendirdi. Becit, telefonla görüştüğü bakkal işleten Şendoğan Şen’den ekmek istedi. Şendoğan Şen, ekmeğin bulunduğu poşeti drone bağladı. Becit, drone yönlendirerek balkonuna indirip ekmeği aldı.

Drone ile alışveriş yapan Yasin Becit, "Mümkün oldukça evde evimizden çıkamamaya özen gösteriyoruz. İhtiyaçlarımızı drone ile karşılamaya çalışıyoruz. İlk etapta şaşkınlıkla karşılandı. Şimdi bakkalımızda alıştı. İlk etapta ekmekle başladık. Eczaneye bile gönderebiliriz.” dedi.

Şendoğan Şen ise, “Arkadaşlarımız arayarak siparişini bildiriyor. Poşeti bağlayıp gönderiyoruz. Yapılan uygulama güzel, insanların daha az sokağa çıkması açısından mantıklı karşıladık. Böyle güzel oldu." dedi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs sakarya drone ekmek

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