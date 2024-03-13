Baklanın faydaları nelerdir? Bakla hangi hastalığa iyi gelir?

Geleneksel tıp alanında kullanılan pek çok farklı bitki türü mevcuttur. Bakla da bu bitkiler arasında yer alan, çiçekleri sağlık alanında kullanılan bir baklagil bitkisidir. Bu bitkinin taze kabuklu kısımları ve tohumları yemeklerde kullanılırken yaprakları ise salatalara lezzet vermek amacıyla kullanılabilmektedir. Kullanım alanı epey geniş olan, gerek vitamin gerekse mineraller yönünden zengin olan baklanın insan sağlığı üzerinde de sayısız faydaları mevcuttur.

Baklanın faydaları nelerdir?

Bakla pek çok kişinin severek tükettiği, baklagil kategorisi içerisinde yer alan bir besindir. Bakla, bünyesinde sağlığa olumlu katkılar sağlayan çeşitli mineral ve vitaminler içermektedir. Bu noktada taze bakla hangi vitamini içerir konusu karşımıza çıkabilir. Bakla, A vitamini başta olmak üzere; C vitamini, B vitamini, B1 vitamini, B2 vitamini, B3 vitamini, B6 vitamini, B9 vitamini ve K vitamini gibi vitaminlere bünyesinde yer vermektedir. Ayrıca kalsiyum, fosfor, çinko, demir, sodyum, magnezyum gibi mineraller de içerisinde bulunmaktadır. Bakla faydaları ise genel olarak şöyledir:

Kandaki beyaz kan hücreleri düştüğünde bağışıklık da zayıflar. Bakla bu kan hücrelerinin üremesine ve artmasına yardımcı olur.

Bünyesinde bulunan C vitamininden kaynaklı vücut direncini yükseltir.

Kötü kolesterol değerlerini düşürme etkisi, taze bakla faydaları arasında yer alır.

Bünyesinde bol miktarda çözünebilir özelliği taşıyan lif mevcuttur.

Sindirim sistemi sağlığının korunmasına yardımcı olur.

Protein bakımından zengin bir içeriğe sahiptir.

Kronik kabızlık sorunundan dolayı oluşan hemoroid rahatsızlığını gidermeye yardımcı olur.

Kansızlık gibi problemlerin tedavisinde tedaviye destek olucu etkisi, kuru baklanın faydaları arasındadır.

Böbreklerin düzenli bir şekilde çalışmasını sağlar.

Doygunluk hissi verme özelliğinden kaynaklı zayıflama sürecine destek olur.

Baklanın içerisinde cinsel isteği artırıcı özelliğe sahip L-dopa isimli bir madde vardır. Bu maddenin afrodizyak etkisi baklanın cinselliğe faydaları olarak bilinir.

Cilt sağlığının korunmasına aktif bir rolü mevcuttur.

Bakla hangi hastalığa iyi gelir?

Bakla son derece faydalı bir besin olarak karşımıza çıkmaktadır. Hem vitamin hem mineral hem de protein yönünden zengin olan bakla düzenli olarak tüketildiğinde birçok rahatsızlığın giderilmesinde aktif bir role sahiptir. Baklanın kendi kadar suyunun da sağlık bakımından çeşitli yararları mevcuttur. Baklanın haşlanarak suyunun içilmesi bağışıklık üzerinde olumlu etkiler yaratmaktadır. Kanserli hücrelerin meydana gelmesini önleyici özelliği ile kemik erimesi hastalığına iyi gelmesi, haşlanmış bakla suyunun faydaları arasında bulunmaktadır.

Baklanın belirli zamanlarda tüketilmesi kalp sağlığını korumada etkilidir. Kan basıncının düzenlenmesine ve dengelenmesine yardımcı olan bakla bu özellikleri sayesinde kötü kolesterolü düşürür ve damar tıkanıklığı probleminin ortaya çıkmasını engeller. Bunun yanı sıra idrar yollarını temizleyici niteliği de vardır. Ayrıca parkinson rahatsızlığında görülen belirtilerin azalmasına yardımcı olmakla birlikte kemik erimesi hastalığının ilerlemesini önler.

Bakla nasıl tüketilmeli?

Baklanın tüketim şekli insanların damak tadına göre değişebilmektedir. Bakla kuru veya taze olarak yenebileceği gibi haşlanıp suyu içilerek de tüketilebilmektedir. Baklanın mevsimi bahar dönemi olduğundan tam mevsiminde tüketilmesi tavsiye edilir. Taze formunda olanı daha çok salata ya da zeytinyağlı yiyecek türlerinde kullanılırken kuru formu ise suda belli bir süre bekletilip kabukları soyulduktan sonra pişirilerek kullanılmaktadır. Tam bir vitamin deposu olarak bilinen bakla doğru ölçülerde tüketildiği takdirde pek çok hastalığa iyi gelmektedir. Ayrıca içerisinde bol miktarda protein maddesi bulunduğundan et ve et türevlerini tüketmeyenler için oldukça faydalıdır.

Baklanın zararları nelerdir?

Bakla hem kuru hem de taze olarak tüketilebilen, çeşitli vitaminleri bünyesinde barındıran oldukça faydalı bir besin kaynağıdır. Kalbi koruyucu etkisi bulunan baklanın tüketimi aşırıya kaçıldığında ise istenmeyen yan etkiler ortaya çıkabilmektedir. Özellikle baklanın bayat bir şekilde yenmesi karaciğer sağlığının bozulmasına neden olur. Karaciğer sağlığı üzerindeki olumsuz etkisi, baklanın zararları arasında yer alır.

Baklanın içerisinde bol miktarda nişasta bulunmaktadır. Nişastanın varlığı diyabet hastalığı olan kişilerde olumsuz durumların görülmesine neden olabilir. Bu yüzden diyabet hastalarının baklayı tüketmeden önce doktorlarına danışması önerilmektedir. Ayrıca bağırsakla ilgili rahatsızlıkları olanların, antidepresan ilaç kullananların ve favizm rahatsızlığı olan (bakla yenmesinin ardından 24-48 saat içerisinde gelişen akut hemolitik anemi) bireylerin baklayı tüketmemeleri gerekmektedir. Bu yüzden bu besini tüketmeden önce uzman bir hekim görüşü alınmasında yarar vardır.





