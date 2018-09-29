Dünyanın en güzel merdivenleri

Ayrıca merdivenler bir optik ilüzyon yaratacak şekilde inşa edilmiş.

Bakmaya doyamayacağınız merdivenler

1 / 21 Potemkin Merdivenleri - Odessa, Ukrayna Yukarıdan bakıldığından basamaklar, aşağıdan bakıldığında ise düz satıhlar görünmüyor.

2 / 21 16. Caddde Mozaik Merdivenleri - San Francisco ABD Rio de Janeiro'daki Selaron Merdivenleri'nden esinlenerek, 300 gönüllünün yardımıyla, iki buçuk sene süren bir proje kapsamında, 2015 yılında kullanıma açılan bu merdivenler, 163 basamaklı olup tamamı 75.000 parça mozaikten inşa edilmiş.

3 / 21 Selaron Merdivenleri - Rio de Janeiro Brezilya Toplam 215 basamaktan oluşan bu merdivenler, Jorge Selaron isimli bir seramik sanatçısı tarafından, dünyanın 60 farklı ülkesinden topladığı 2000'den fazla seramikle kaplanmıştır. 1990 yılında başlayan ve Selaron'un 2013'teki ölümüne kadar devam ettirdiği, başlarda çevredekilerin ona deli gözüyle baktığı, kendisinde artık bir obsesyon haline gelmiş bu projeyi sanatçı, bitmeyen bir iş olarak gördüğünü söylemişti.

4 / 21 Traversinertobel Köprü Merdiveni - İsviçre Viamala Vadisi üzerinde aslında bir köprü olan bu yapı 56 metre uzunluğunda olup, iki ucu arasındaki 22 metrelik eğim farkı yüzünden bir merdiven olarak tasarlandı.

5 / 21 Santorini Merdivenleri - Yunanistan Bir dağ yamacına kurulu Santorini'ye ulaşmak için 1715 yılında inşa edilen ve dünyanın en meşhur merdivenlerinden biri haline gelmiş olan Santorini Merdivenleri 657 basamaklı.

6 / 21 Montagne de Bueren Merdiveni - Liege Belçika The Huffington Post tarafından dünyanın en ekstrem merdivenleri listesinden 1. olarak gösterilen bu yapı 374 basamaklı.

7 / 21 Pailon del Diablo Şelalesi Merdiveni - Banos Ekvator Dünyanın en meşhur merdivenlerinden biri. Hemen yanında akan coşkun şelalenin adı da dilimizde Şeytan Kazanı anlamına gelmektedir. Son derece tehlikeli ve kaygan basamaklarından inip yaklaşıp 10 metre yükseklikten aşağıda akan akarsuyu ve hemen yandaki şelaleyi izlemek mümkün.

8 / 21 Moses Köprüsü Merdivenleri - Halsteren Hollanda Bir su hattı üzerine inşa edilen bu geçit merdivenler Fort de Roovere kalesine erişmek için kullanılıyor. Suyu yaran bu köprünün ismi Musa Peygamber'den esinlenilmiş.

9 / 21 Sigiriya Lion’s Rock Merdivenleri - Sri Lanka Aslan Kayası adı verilen, dev bir kaya üzerindeki bu kaleye tırmanmak için 1200 basamak çıkmayı göze almanız gerekiyor.

10 / 21 Haiku Merdivenleri - Oahu Hawaii 850 metrelik bir dağa tırmanmak için çıkılması gereken 3922 basamak ve sonunda sizi bekleyen muhteşem bir manzara. 1942 yılında bir uydunun montajını kolaylaştırmak için yapılan bu merdivenlerin orijinali ahşap olup 50'li yıllarda modernize edildi.. 1987 yılından sonra halkın kullanımına kapatılan merdivenleri kaçak olarak tırmananlar ise oldukça bol.

11 / 21 El Penol Kayası Merdivenleri- Antioquia Kolombiya 385 metre yüksekliğinde ve tahminen 66 milyon ton ağırlığındaki bu muhteşem monolitin tepesine çıkmak için 650 basamak tırmanmak zorundasınız.

12 / 21 Hyakudanen Garden Merdivenleri, Awaji Adası Japonya 100 farklı bölümden oluşan bu muhteşem park-bahçenin merdivenleri de en az kendisi kadar ünlü.

13 / 21 Bom Jesus do Monte Kilisesi Merdivenleri - Braga Portekiz Bu anıtsal ve oldukça heybetli merdivenler barok tarzda inşa edilmiş olup 116 metrelik bir tırmanışa yardımcı oluyor.

14 / 21 Chand Baori Merdivenleri - Rajasthan Hindistan Rajasthan'ın su sıkıntısı çözmek için 9. yüzyılda inşa edilmiş olan bu dünyanın en eski ve derin basamaklı su kuyusunda pek çok merdiven ve toplam 3500 basamak bulunuyor.

15 / 21 Rue Foyatier Merdivenleri - Paris Fransa Adını heykeltraş Denis Foyatier'den almış olan Paris'İn bu en ünlü sokağının merdivenleri de oldukça meşhur ve turistlerin daimi ilgi odağı durumunda.

16 / 21 Bahá'í Gardens Merdivenleri - Haifa İsrail Dünyanın en güzel parklarından biri olan ve UNESCO tarafından Dünya Mirası Listesi'ne de alınan Baha'i Gardens'da 19 taraça ve 1700 basamaklı bir merdiven bulunuyor.

17 / 21 Schlossberg Merdivenleri - Graz Avusturya Tüm şehri gören bir saat kulesine çıkan bu muhteşem merdivenler 260 basamağa sahip.

18 / 21 Taihang Dağı Spiral Merdiveni - Linzhou China 91,5 metre yüksekliğindeki 300 basamaklı bu merdiven ile dağın tepesine çıkmak için 60 yaşın altında olmanız ve herhangi bir kalp ya da akciğer rahatsızlığınızın bulunmadığını beyan etmeniz gerekli.

19 / 21 Tianmen Dağı Merdivenleri - Hunan Çin Tianmen Dağı'ndaki 131,5 metre yüksekliğindeki doğal deliğin olduğu bölüme tırmanmak için aşmanız gereken bu merdivenler görüntüsüyle her şeyi anlatıyor zaten.

20 / 21 Lysefjord Merdivenleri - Ryfylke Norveç Bu fiyorda tırmanıp harikulade manzarayı seyretmek için yürüyerek tımanmayı seçerseniz tam olarak 4444 adet basamak çıkmak zorundasınız.