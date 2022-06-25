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Bakteri öldürme garantili: Çarşafların etkili bir şekilde temizlenmesi için kaç derece suda yıkanmalı?

25.06.2022 12:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her gece üzerine uzandığımız çarşafların hijyeninden ne kadar eminsiniz. Çarşaflarınızı ne sıklıkla ve hangi sıcaklıkta yıkamanız gerektiğini merak ediyor musunuz? Kaliteli bir gece uykusu için temiz ve kuru çarşaf en önemli etkenlerden biridir. Yatağınızın herhangi bir alerjiyi tetikleyecek bakteri veya toz içermediği kadar temiz olması gerekir. Uzmanların bakteri öldürme garantili, etkili çarşaf yıkama için ideal bir sıcaklığı öneriyor.

Bakteri öldürme garantili: Çarşafların etkili bir şekilde temizlenmesi için kaç derece suda yıkanmalı?

Çarşaf temizliği herkesin yapması gerektiğini bildiği ama ara sıra görmezden geldiği durumlardan biridir. Günümüzdeki çamaşır makinelerinde her şeye uygun bir program bulunuyor. Buna nevresim ve çarşaflar da dahil. Ancak uzmanların çarşaf hijyeni için önerdiği bir yıkama sıcaklığı var.

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ÇARŞAFLAR İÇİN İDEAL SICAKLIK

Çarşaflar özellikle yaz aylarında düzenli olarak değiştirilip, yıkanmadığında bakteri yuvasına dönüşebilir. Toz akarları, ölü deriler ve ter gibi vücut sıvıları çarşafın içine işleyerek bakteri oluşumunu hızlandırır. Peki, üst hijyen için çarşafınızı kaç derece sıcaklıkta yıkamanız gerektiğini biliyor musunuz?

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Genel kural, bu çarşafların ve yastık kılıflarının çıkarılması ve en az haftada bir kez yatak takımınızın değiştirilmesidir. Bazı insanlar ayda bir çarşaf değiştirmenin uygun olup olmadığını soruyor. Her gün yatağınızda uyumazsanız, bunu iki veya üç haftada bire kadar uzatabilirsiniz.

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Egzama veya sedef hastalığı gibi bir cilt rahatsızlığınız veya astım gibi bir solunum rahatsızlığınız varsa, bunlar toz veya bakteriler yüzünden tekrarlayabilir. Bu nedenle çarşaflarınızı mümkün olduğunca sık yıkamanız gerekir.

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Çarşafları çamaşır makinesine atmak söz konusu olduğunda, sıcaklık dikkate alınmalıdır.

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Yatak çarşafını yıkarken ter, toz gibi biriken her şeyi etkili şekilde yok etmek istiyorsanız çamaşır makinenizin uzun programında, 60 derece yıkamanız en ideali olacaktır.


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