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Baktığınızda lüksü hissedeceğiniz en şık koltuk çeşitleri

22.07.2022 16:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koltuklar, ev dekorasyonu için son derece önem taşır. Çünkü evdeki diğer eşyalar, genelde koltuklarla uyumlu olarak seçilir. Son derece lüks ve göz alıcı gözüken bir koltuk takımı, küçük bir evi bile lüks gösterebilir. Pek çok renk, model ve özellikte koltuk varken doğru ürünü seçmek kolay olmayabilir. Evinizin dekorasyonunu zenginleştirecek birbirinden şık koltuk modellerini sizler için derledik. Gelin, bu modelleri birlikte inceleyelim.

Baktığınızda lüksü hissedeceğiniz en şık koltuk çeşitleri

Ev dekorasyonunda en önemli eşyalardan biri koltuklardır. Bu nedenle koltuk seçimi yaparken ürünün rengi, modeli, kumaş özellikleri gibi pek çok ayrıntıya dikkat etmek gerekir. Örneğin bir koltuğun kumaşı; tüy ve toz toplamamalı, silinebilir olmalı ve leke tutmamalı. Bu özelliklere uygun koltuk seçerseniz eviniz için uzun vadede eşya değiştirmeniz gerekmez. Sizlere evinizi lüks gösterecek en konforlu koltukların bir listesini hazırladık. İşte, şıklığın ve zarafetin bir arada bulunduğu koltuk çeşitleri...

1. Hem şık hem spor: Evim Shopping Uludağ Köşe Koltuk Takımı

Baktığınızda lüksü hissedeceğiniz en şık koltuk çeşitleri

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Evinin şık görünmesini kim istemez ki? Şıklığın yanında evinin dekorasyonuna spor bir tarz katmak isteyenler için köşe koltuklar doğru bir seçim olabilir. Evim Shopping Uludağ Köşe Koltuk Takımı ile evinize modern bir şıklık katabilirsiniz. Ürün, kaliteli ithal kumaşlardan üretildiği için leke tutmaz ve renk atmaz. Yüksek kaliteli ve dayanıklı malzemeler kullanılarak üretilen koltuk takımı, uzun ömürlü kullanım vadeder. Silinebilir özelliğe sahip olan ve yıpranmaya karşı dayanıklı olan bu ürüne şans verebilir, desenli kırlentler ile hoş bir görünüm yakalayabilirsiniz.

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2. Ahşaba modern dokunuş: İnegöl Dizayn Deniz Koltuk Takımı

Baktığınızda lüksü hissedeceğiniz en şık koltuk çeşitleri

Klasik modeller hoşunuza gidiyorsa sıradaki önerimiz tam size göre olabilir! İnegöl Dizayn Deniz Koltuk Takımı ile evinizde aradığınız şıklığı ve sadeliği yakalayabilirsiniz. Koltuk kenarlarında ve ayaklarında ahşap detayı bulunan ürünün iskeleti, fırınlanmış gürgen ağacı ile üretilir. Rahatlığı ve sünger kalitesi ile dikkat çeken ve nubuk kumaş ile üretilen koltuk takımını istediğiniz renkte tasarlatabilirsiniz. Uygun fiyatlı ve kaliteli malzemelerden üretilen ürün, uzun ömürlü kullanım sunar. Bir yıl boyunca garanti süresi olan bu koltuk takımına göz atmaya ne dersiniz?

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3. Osmanlı esintilerini sevenlere: İnegöl Sofa Orhan Gazi Koltuk Takımı

Baktığınızda lüksü hissedeceğiniz en şık koltuk çeşitleri

Osmanlı tarzını, şatafatı ve biraz abartılı ürünleri seviyorsanız doğru yerdesiniz! Son derece lüks gözüken ve Osmanlı dönemi sultan koltuklarını hatırlatan İnegöl Sofa Orhan Gazi Koltuk Takımı, kendinizi âdeta sultan gibi hissetmenizi sağlar. Polyester içerikli bir kumaş ile üretilen bu koltukların ayakları ahşap malzemeden üretilir. Orta sertlikte bir yumuşaklığı bulunan ürün, konforlu kullanım sunar. Modeli beğenip renginden emin değilseniz isteğinize göre renk değişimi de yapabilirsiniz. Geniş ve ferah bir eviniz varsa bu koltuk takımını tercih edebilirsiniz.

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4. Hem koltuk hem yatak bir arada: Pafu Sando İkili Katlanabilir Yatak Koltuk

Baktığınızda lüksü hissedeceğiniz en şık koltuk çeşitleri

Koltuklarınızın şık olması kadar yataklı olması da epey önem taşır. Pafu Sando İkili Katlanabilir Yatak Koltuk rahatlığı ve özellikleri ile kullanıcıların beğenisini kazanır. Modern tasarımı ve yatak hâline getirilebilir olmasıyla ürün, misafirleriniz geldiği zaman size kolaylık sağlar. Ayarlanabilir sırt kısmı ile kendinize uygun oturma pozisyonunu ayarlamanıza yardımcı olur. Böylece film izlediğiniz gecelerde rahat ve konforlu bir zaman geçirmenizi sağlayan koltuk, salonunuzdaki favori ürününüz olur. Leke tutmayan kumaşı sayesinde oldukça kolay temizlenen bu ürünü daha detaylı incelemeye ne dersiniz?

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5. Modern görünümü ile göz dolduran: İnci Chester Koltuk Takımı

Baktığınızda lüksü hissedeceğiniz en şık koltuk çeşitleri

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İnci Chester Koltuk Takımı, klasik görünümünün yanında zengin görünüşü ile evinize şıklık katar. Üründe kullanılan kumaşın leke tutmaması ve yumuşak olması gibi özellikler avantajlı bir kullanım sağlar. Kolay temizlenmesi sayesinde beğenileri toplayan model, rahatlığı ile ön plana çıkar. İstediğiniz kumaş ve renkte üretilen koltuk takımı, aynı zamanda yatak olma özelliği de taşır. Kaliteli ve dayanıklı malzeme kullanılarak tasarlanan ürün uzun ömürlü kullanım vadeder. "Bir kere iyi bir takım alayım, yıllar boyunca kullanayım." diyorsanız bu koltuk takımına şans verebilirsiniz.

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6. Renkli koltuk sevenlere: Zem Mieles Yeşil Koltuk

Baktığınızda lüksü hissedeceğiniz en şık koltuk çeşitleri

Şıklığın yanında renkli görünüm seviyorsanız sıradaki önerimiz tam size göre! Yüksek kalite malzemeden üretilen Zem Mieles Yeşil Koltuk, silinebilir kumaş özelliği ile ideal kullanım sağlar. Yerden oldukça yüksek ayakları ile koltukları çekmenize gerek kalmadan temizlik yapabilmenize yardımcı olur. Kendinize göre eğimini ayarlayabileceğiniz sırt mekanizması bulunan koltuk, ahşap materyali ve soft sünger malzemesi ile kolay ve rahat bir kullanım sunar. Yatak olabilme özelliği ile çok yönlü bir kullanım sunan bu ürün ile evinizin dekorasyonuna lüks bir dokunuş katabilirsiniz.

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7. Yataklı kanepe olabilen: Armis Daybed Çift Minderli Koltuk

Baktığınızda lüksü hissedeceğiniz en şık koltuk çeşitleri

"Küçük evim için hem şık hem kullanışlı bir koltuk arıyorum." diyorsanız sıradaki önerimiz tam size göre olabilir. Hem yatak hem koltuk görevi sunan Armis Daybed Çift Minderli Koltuk, modern tasarımı ile göz doldurur. Tek kişilik yatak hâline gelebilen ürün, aynı zamanda sandığa sahip olmasıyla bazı eşyalarınızı muhafaza etmenizi sağlar. Çok büyük olmayan ölçüleri ve kaliteli kumaş yapısı ile dikkat çeken koltuğun farklı renk seçenekleri de bulunur. Küçük ve dar evler için oldukça kurtarıcı olan bu ürünün modern tasarımı ile şıklığı evinize taşıyacağına eminiz.

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8. İç açıcı rengi ve tasarımıyla göz dolduran: Eymense Loft Köşe Koltuk Takımı

Baktığınızda lüksü hissedeceğiniz en şık koltuk çeşitleri

Eymense Loft Köşe Koltuk Takımı; rengi, tasarımı, fonksiyonları ile kullanıcılarına fazlasıyla avantaj sağlar. Polyester içerikli kumaş ile üretilen ürün, kolay silinebilir özelliği ile dikkat çeker. Ayak kısımları plastik malzemeden üretilen koltuk, bulunduğu zeminde hasar bırakmaz. Lekelere karşı oldukça dayanıklı ve kaliteli bir kumaştan tasarlanan bu koltuklar, 30 DNS 12 cm sünger kullanılarak üretilir. Uzun süre çökmeme garantisi veren ürünün yanında dört adet kırlent de gönderilir. Koltuk kenarlarında bulunan cebe de gazete, dergi veya kitabınızı koyabilir; tatil günlerinizde keyif yapabilirsiniz.

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koltuk modelleri koltuk takımı mobilya salon
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