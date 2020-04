Baldur’s Gate 3 tarafından güzel haberler geliyor

Vincke, "İlk hafta gerçekten iyi geçti. Herkes evden rahatça çalışmaya başlamak için ihtiyaç duyduğu tüm bilgilere sahipti. Ancak, süreç sürüklendikçe zorluklar artmaya başladı, çünkü çalışanlar programlarında daha uzun vadeli düzenlemeler yapmaya zorlandı ve oyun üzerinde çalışan dış ortaklar benzer değişiklikler yaptı. İletişim açısından dış ortaklarımız ile daha fazla stres görmeye başladık. Tüm günlerimizi sadece iletişim kurmaya harcıyoruz, sorunları çözmeye, bir şeyler organize etmeye, yön vermeye çalışıyoruz" dedi.

Baldur's Gate 3 de dahil olmak üzere bazı oyunlar için potansiyel olarak daha da büyük bir sorun, uzaktan çalışırken hareket yakalama gibi çalışmaların yapılmasının imkânsız olması. Seslendirme kalitesinin bile kayıt yeri kalitesindeki tutarsızlıklar nedeniyle şu an için konu dışı. Vincke, yakında gerekli tüm önlemleri alarak doğal olarak bir mokap stüdyosuna geri dönmeyi umduğunu belitmiş.

Devam eden COVID-19 salgını, ayrım gözetmeksizin tüm oyun geliştiricilerini uzaktan çalışmaya zorladı. Bunun bir dizi oyun ve geliştirme aşamasındaki önemli güncellemeler üzerinde etkisi oldu. Bethesda büyük Fallout 76 Wastelanders güncellemesinin çıkış tarihini ertelemek zorunda kalmıştı. Amazon'un New World MMO'su, Path of Exile 2 beta ve gelecekteki Rainbow Six Siege güncellemeleri ayrıca gecikmelerle karşı karşıya.

Yeni Call of Duty Oyunu Vietnam’da Geçiyor Olabilir