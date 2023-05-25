Bale sanatçısı belini inceltmek için yaptıklarını anlattı! Neredeyse bir soda şişesi kadar...

Meksikalı 24 yaşındaki Ruth Lujan'a henüz 19 yaşındayken hiperlaksite sendromu teşhisi kondu. Kasları ve bağları etkileyen nadir bir durumdur. Doktoru, eklemlerde ve kaslarda yorgunluk, ağrı ve sertlik ve eklemlerde tıkırtı gibi semptomları hafifletmek için bir korse giymesini tavsiye etti. Giydiği korseyle birlikte belini incelten Ruth belinin sadece 11,8 inç olduğunu söyleyerek belinin bir gazoz şişesi genişliğinde olduğunu belirtti.

HASTALIĞINI İLK FARK EDEN ÖĞRETMENİ OLDU

Ruth, sağlık durumuyla karşılaştığı zorluklara rağmen, hastalığını tamamen benimsedi. Hastalığının ilk aşamalarında hareketlerinde bir sorun olduğunu ilk fark eden kişi bale öğretmeni oldu ve ona bir doktora başvurmasını tavsiye etti. Hiperlaksite teşhisi konduğunda yaşadığı ilk şoktan sonra, bir tür yas sürecinden geçti. Lujan, "Beni çok üzdü," dedi. "Çünkü bu durum bir daha asla bale ayakkabısı giymeme izin vermeyecek."

YAYINLADIĞI VİDEOLAR VİRAL OLDU

Bununla birlikte, yeni görünümünü göstererek çeşitli sosyal medya platformlarında milyonlarca kez izlenen viral videolar yayındı. Lujan'ın doktorları ilk önce kaslarını ve bağlarını korumak ve eklemlerinde tıkırtı ile yorgunluk ve sertlik gibi ağrılı semptomlardan kaçınmak için korse giymesini önerdiler. Lujan, olağandışı yolculuğunu belgeleyen bir YouTube videosunda "Kaslarınız, bağlarınız ve tabii ki omurganız da zayıflıyor," diye açıklamaya devam etti.

"GÖRÜNÜŞÜMLE GURUR DUYUYORUM"

Doktorun tavsiyesi üzerine belini sıkan iç çamaşırlarını günlük kıyafetlerinin altına giymeye başladı. İlk başta bu konuda tereddütlüydü - ama sonra ona verdiği sıkı kum saati görüntüsünün tadını çıkarmaya başladı. DailyMail'e konuşan Lujan, “Uygulama bana daha fazla güven ve öz sevgi verdi. Vücudumu istediğim gibi şekillendirme yeteneğimle güçlendiğimi hissediyorum ve görünüşümle gurur duyuyorum,” dedi.

Lujan, "Belimi 11,8 inç kadar küçülttüm. Deniz kızı gibi ince bir beli kim istemez ki?" diyerek görünüşünden memnun olduğunu belirtti. Sıkı bağcıklı korseler giymenin 24 yaşındaki oyuncunun duruşuna da yardımcı olduğu bildirildi.

Lujan, ince belini sosyal medyadaki 1,3 milyon takipçisine renkli kıyafetler giyerek ve akrobat becerilerini sergileyerek sergiliyor. Sosyal medya takipçileri "Korseli belin her zaman süper harika,","Vay! Güzel bel ve bükülme!”,“Bunu ilk kez görüyorum! Müthiş” yorumlarını yaptı.



