KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. YAŞAM
  4. Bale sanatçısı belini inceltmek için yaptıklarını anlattı! Neredeyse bir soda şişesi kadar...

Bale sanatçısı belini inceltmek için yaptıklarını anlattı! Neredeyse bir soda şişesi kadar...

25.05.2023 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadınlar ince bele sahip olmak için yapılması gerekenleri araştırıyorlar. İnce bel için egzersiz yapmak oldukça etkili sonuçlar alınmasını sağlasa da bazı durumlarda beli inceltmek çok daha kolay olabiliyor. 24 yaşındaki Ruth Lujan, hastalığı nedeniyle taktığı korsenin etkilerini paylaştı.

Bale sanatçısı belini inceltmek için yaptıklarını anlattı! Neredeyse bir soda şişesi kadar...

Meksikalı 24 yaşındaki Ruth Lujan'a henüz 19 yaşındayken hiperlaksite sendromu teşhisi kondu. Kasları ve bağları etkileyen nadir bir durumdur. Doktoru, eklemlerde ve kaslarda yorgunluk, ağrı ve sertlik ve eklemlerde tıkırtı gibi semptomları hafifletmek için bir korse giymesini tavsiye etti. Giydiği korseyle birlikte belini incelten Ruth belinin sadece 11,8 inç olduğunu söyleyerek belinin bir gazoz şişesi genişliğinde olduğunu belirtti.

HASTALIĞINI İLK FARK EDEN ÖĞRETMENİ OLDU

Ekran görüntüsü 2023-05-25 104048

Ruth, sağlık durumuyla karşılaştığı zorluklara rağmen, hastalığını tamamen benimsedi. Hastalığının ilk aşamalarında hareketlerinde bir sorun olduğunu ilk fark eden kişi bale öğretmeni oldu ve ona bir doktora başvurmasını tavsiye etti. Hiperlaksite teşhisi konduğunda yaşadığı ilk şoktan sonra, bir tür yas sürecinden geçti. Lujan, "Beni çok üzdü," dedi. "Çünkü bu durum bir daha asla bale ayakkabısı giymeme izin vermeyecek."

YAYINLADIĞI VİDEOLAR VİRAL OLDU

Bununla birlikte, yeni görünümünü göstererek çeşitli sosyal medya platformlarında milyonlarca kez izlenen viral videolar yayındı. Lujan'ın doktorları ilk önce kaslarını ve bağlarını korumak ve eklemlerinde tıkırtı ile yorgunluk ve sertlik gibi ağrılı semptomlardan kaçınmak için korse giymesini önerdiler. Lujan, olağandışı yolculuğunu belgeleyen bir YouTube videosunda "Kaslarınız, bağlarınız ve tabii ki omurganız da zayıflıyor," diye açıklamaya devam etti.

Ekran görüntüsü 2023-05-25 104023

"GÖRÜNÜŞÜMLE GURUR DUYUYORUM"

Doktorun tavsiyesi üzerine belini sıkan iç çamaşırlarını günlük kıyafetlerinin altına giymeye başladı. İlk başta bu konuda tereddütlüydü - ama sonra ona verdiği sıkı kum saati görüntüsünün tadını çıkarmaya başladı. DailyMail'e konuşan Lujan, “Uygulama bana daha fazla güven ve öz sevgi verdi. Vücudumu istediğim gibi şekillendirme yeteneğimle güçlendiğimi hissediyorum ve görünüşümle gurur duyuyorum,” dedi.

Ekran görüntüsü 2023-05-25 104119

Lujan, "Belimi 11,8 inç kadar küçülttüm. Deniz kızı gibi ince bir beli kim istemez ki?" diyerek görünüşünden memnun olduğunu belirtti. Sıkı bağcıklı korseler giymenin 24 yaşındaki oyuncunun duruşuna da yardımcı olduğu bildirildi.

Ekran görüntüsü 2023-05-25 104148

Lujan, ince belini sosyal medyadaki 1,3 milyon takipçisine renkli kıyafetler giyerek ve akrobat becerilerini sergileyerek sergiliyor. Sosyal medya takipçileri "Korseli belin her zaman süper harika,","Vay! Güzel bel ve bükülme!”,“Bunu ilk kez görüyorum! Müthiş” yorumlarını yaptı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tıkanmış lavaboları bir kaşıkla açıyor! Tesisatçıların gizli sırrıTıkanmış lavaboları bir kaşıkla açıyor! Tesisatçıların gizli sırrı
Estetik cerraha göre dünyanın en yakışıklı 10 erkeğiEstetik cerraha göre dünyanın en yakışıklı 10 erkeği
Gerçek yaşına kimse inanmıyor! En az 25 yaş küçük duruyorGerçek yaşına kimse inanmıyor! En az 25 yaş küçük duruyor
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Bale hastalık korse ince bel vücut sendrom eo

En Çok Okunan Haberler

Seçim öncesi paylaşımı gündem oldu!

Seçim öncesi paylaşımı gündem oldu!

Meksika tatilinden paylaştı! Bikini altı giymeyip...

Meksika tatilinden paylaştı! Bikini altı giymeyip...

Güvelerden tamamen kurtulmak için doğal çözüm

Güvelerden tamamen kurtulmak için doğal çözüm

Resimdeki en şanssız kişi seçiminiz karakterinizi belirliyor

Resimdeki en şanssız kişi seçiminiz karakterinizi belirliyor

Güzellik tanrıçasının en az 20 yaş genç görünmesinin sırrı

Güzellik tanrıçasının en az 20 yaş genç görünmesinin sırrı

Kaş çatma çizgisini botoks olmadan geçirmenin yolu...

Kaş çatma çizgisini botoks olmadan geçirmenin yolu...

İlginizi Çekebilir

Kıskançlık krizine giren cani koca karısına işkence yaptı

Kıskançlık krizine giren cani koca karısına işkence yaptı

Doğum günü sürprizi dehşet saçtı! Gönderilen çikolataları yedi ve...

Doğum günü sürprizi dehşet saçtı! Gönderilen çikolataları yedi ve...

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

Sevgilisi kadın çıktı! “Hiçbir şey anlamadım onu erkek zannediyordum”

Sevgilisi kadın çıktı! “Hiçbir şey anlamadım onu erkek zannediyordum”

Damat kaçtı! Gelin 20 kilometre kovalayıp...

Damat kaçtı! Gelin 20 kilometre kovalayıp...

Termos deyince akla gelen ilk marka! Stanley termoslarda indirim

Termos deyince akla gelen ilk marka! Stanley termoslarda indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.