Balgamlı öksürüğe ne iyi gelir, nasıl geçer? Balgamlı öksürüğü kesmek için evde doğal ve bitkisel tedaviler nelerdir?

Genellikle solunum yolları enfeksiyonlarına bağlı olarak gelişen balgamlı öksürük, öksürük sırasında ağızdan balgam gelmesi ile kendini gösterir. Aslında vücudun savunma mekanizmasının bir sonucu olan bu durum, birçok hastalığın da belirtisi olabilir. Balgamlı öksürük tedavisi için öncelikle nedenin belirlenmesi gerekir. Tedavi planı, balgamlı öksürüğe neden olan faktörün tespit edilmesiyle yapılır. Balgamlı öksürüğü kesmek için evde uygulanabilecek bazı doğal ve bitkisel yöntemler vardır. Balgamlı öksürüğün nedenleri ve evde tedavi yöntemleri ile ilgili merak edilenler...

Balgamlı öksürük nedir, neden olur?

Balgamlı öksürük, solunum yollarında üretilen mukusun koyulaşmış halinin öksürük beraberinde boğaza gelmesi olarak bilinir. Balgamlı öksürüğün birçok sebebi olabilir.

Soğuk algınlığı, sinüzit, sigara kullanımı, yabancı maddeler ve akciğerde oluşan hasar; sıklıkla karşılaşılan balgamlı öksürük nedenleri arasında yer alır. Bronşit, mevsimsel alerjiler, tüberküloz, göğüs hastalıkları sonucu da ortaya çıkabilen balgamlı öksürüğün nedeni belirlenirken doktor muayenesine ihtiyaç duyulur.

Balgamlı öksürüğe ne iyi gelir?

Balgamlı öksürüğü ne geçirir diye merak edenler için birçok doğal ve bitkisel önerilerden bahsetmek mümkündür. Balgamlı öksürük nasıl geçer için tedavi şeklini planlamadan önce sorunun nedeni tespit edilmelidir.

Balgamlı öksürüğü evde yok edecek çözümler arasında;

Bol sıvı tüketmek,

Sıcak bitki çayları içmek,

Pastil ile boğazı yumuşatmak ve

Sıcak bir duş almak ön plana çıkar.

Balgamlı öksürüğü kesmek için bazı bitkisel çözümler vardır. Bunlar arasında ön plana çıkanlar:

Kekik çayı

Okaliptus çayı

Anason çayı

Rezene çayı

Balgamlı öksürük tedavisi için bitkisel çözümler arıyorsanız size yardımcı olabilecek bazı bitki çaylarına ve tariflerine göz atabilirsiniz:

Kekik çayı: Çok eski dönemlerden beri soğuk algınlığının tedavisinde önemli bir yere sahip olan kekik çayı, balgamlı öksürüğü kesme konusunda da oldukça başarılıdır.

Bu şifalı çayı hazırlamak için bir fincan kaynamış sıcak su üzerine iki üç dal taze kekik dalı atarak yaklaşık 10 dakika demlenmesini bekleyin. Demleme sonunda kekik çayını süzüp içebilir, dilerseniz bal ile tatlandırabilirsiniz.

Okaliptüs çayı: Üst solunum yolu hastalıklarının tedavisinde sıklıkla tercih edilen okaliptüs çayı, balgam söktürücü özelliği ile bilinir.

Okaliptüs çayını hazırlamak için bir tutam okaliptüs yaprağının üzerine bir bardak kaynar su ilave edip demlemeniz yeterlidir.

Anason çayı: Sakinleştirici, sinir sistemini yatıştırıcı özelliklerinin yanı sıra balgam söktürücü özelliği ile de bilinen anason çayı, yapımı oldukça kolay bir bitki çayıdır.

Bir tutam anason yaprağı veya bir tatlı kaşığı anason tohumunu fincana koyup üzerine sıcak su ilave ettikten sonra 5 dakika demleyebilir ve ardından süzüp içebilirsiniz.

Rezene çayı: Solunum sistemi hastalıklarının iyileştirilmesi açısından önem arz eden rezene çayı, bir bardak sıcak su ve iki çay kaşığı öğütülmüş rezene tohumu ile kolayca hazırlanabilir. Bu malzemeler ile 5 dakika kadar çayınızı demleyerek tüketebilirsiniz.

Bebeklerde balgamlı öksürüğe ne iyi gelir?

Bebekler, balgamı yetişkinlerde olduğu gibi öksürerek atamazlar. Bebeklerin solunum yolu hastalıkları sırasında sıklıkla kusmaları da balgamı öksürük ile atamadıkları için olur.

Bebeklerde balgamlı öksürük için balgamın akışkanlığını artırarak kolayca atılmasını sağlayacak tedaviler uygulanır. Bebeklere bol su ve sulu gıdalar vermek; balgamlı öksürüğe iyi gelebilecek çözümler arasında yer alır.

Yetişkinler için kullanılan bitki çaylarının bebeklere zararlı olabileceğini unutmamalı, doktor tavsiyesi dışında bebeklere herhangi bir ilaç veya bitkisel ürün verilmemelidir.

Geçmeyen balgamlı öksürüğe kesin çözüm: İbrahim Saraçoğlu kürü

Balgamlı öksürüğe iyi gelen İbrahim Saraçoğlu kürü ile sağlığınıza kavuşabilirsiniz. Geçmeyen balgamlı öksürüğe kesin çözüm olan bu şifalı kür için ihtiyacınız olan malzemeler:

Süt

Hatmi çiçeği

Hazırlanışı:

Kaynamış bir bardak sıcak sütün içerisine 5-6 tane tomurcuk halde hatmi çiçeği ilave ederek kürü hazırlamaya başlayabilirsiniz.

Bu karışımı 1 dakika kaynattıktan sonra ılık hale gelmesini bekleyin.

Ardından hazırladığınız kürü süzüp içebilirsiniz.

Şikayetin seyrine göre tekrar uygulanabilen bu kürü, en fazla 3-4 gün uygulamanız tavsiye edilir.

Eğer süte karşı alerjiniz varsa, aynı balgam söktürücü kür tarifini süt yerine su ile de hazırlamanız mümkündür.

Az bilinen balgam söktürücü bitkiler

Az bilinen ama balgamlı öksürük sorununu çözebilecek bazı bitkisel balgam sökücü alternatifleri, şifa dolu bir kapı aralar.

Balgam söktürücü bitkiler arasında;

Zencefil,

Melek otu,

Meyan kökü,

Tarçın ve

Papatya yer alır.

Bu balgam söktürücü bitkilerin yanı sıra bol bol su içerek ve sıcak bir duş alarak da geçmeyen balgamlı öksürük sorunu kolay bir şekilde çözülebilir.

