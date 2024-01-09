Bali pozlarına beğeni yağdı! Hande Erçel'in mini elbisesinin fiyatı şoke etti

Son olarak Burak Deniz ile başrolünü paylaştığı Bambaşka Biri dizisiyle izleyicisinin karşısına çıkan Hande Erçel özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor.

Her paylaşımı binlerce beğeni ve yorum alan ünlü isim son olarak Bali tatilinden kareleriyle adından söz ettirdi. Hakan Sabancı ile tatilde olan Erçel, Bali'de çekilen pozlarını peş peşe yayınladı.

Güzel oyuncunun kısa sürede 380 binden fazla beğeni alan gönderisine; "Prenses gibisin", "Çok güzelsin" ve "Maşallah sana" gibi yorumlar yapıldı.

Ünlü ismin mavi renkteki mini elbisesinin fiyatı da ortaya çıktı.

Hande Erçel göğüs dekolteli mini elbisesi için 6 bin 730 TL ödemiş. Bu fiyatı sosyal medyada yüksek bulan da oldu normal bulan da...









