HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Balık avı faciayla bitti! Elektrik akımına kapılan kuzenler hayatını kaybetti

Balık avı faciayla bitti! Elektrik akımına kapılan kuzenler hayatını kaybetti

21.06.2022 23:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'nun Korgan ilçesinde dereye elektrik vererek balık avlamaya çalışan kuzenler Oğuzhan Berber (25) ve Cihan Berber (21) akıma kapıldı. Dereye düşen gençleri kurtarmak için çok sayıda ekip sevk edildi. Ancak ağır yaralanan gençler hayatını kaybetti. Arkadaşları Mehmet Güldür ise (18) yaralı olarak kurtarıldı.

Balık avı faciayla bitti! Elektrik akımına kapılan kuzenler hayatını kaybetti

Ordu'daki olay dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Çiftlik Mahallesi'nde meydana geldi. Kuzenler Oğuzhan Berber ve Cihan Berber ile arkadaşları Mehmet Güldür, mahalledeki dereye elektrik vererek balık avlamaya çalıştı.

AKIMA KAPILARAK DEREYE DÜŞTÜLER

Bu sırada elektrik akımına kapılan 3 kişi dereye düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan Oğuzhan ve Cihan Berber ile Mehmet Güldür, ambulansla Korgan Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

AW651290_01
Kuzenler Oğuzhan ve Cihan Berber burada yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

AW651290_02

Yaralanan Mehmet Güldür'ün tedavisi sürüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tarlada gezerken tesadüfen gördü!Tarlada gezerken tesadüfen gördü!
Haziranda kâbusu yaşıyorlar! Ankara'dan sonra bir ilden daha korkunç karelerHaziranda kâbusu yaşıyorlar! Ankara'dan sonra bir ilden daha korkunç kareler
Yunan Bakan Mitarakis’e Türkiye’den ‘üstçavuş’ düzeyinde yanıt!Yunan Bakan Mitarakis’e Türkiye’den ‘üstçavuş’ düzeyinde yanıt!
Anahtar Kelimeler:
Ordu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sergen Yalçın duyurmuştu, soruşturma açıldı!

Sergen Yalçın duyurmuştu, soruşturma açıldı!

Halk plajında iğrenç olay! Vatandaşlar yakalayıp dövdü

Halk plajında iğrenç olay! Vatandaşlar yakalayıp dövdü

4'lü zirve İstanbul'da! "Türkiye'ye daha ucuza satılabilir"

4'lü zirve İstanbul'da! "Türkiye'ye daha ucuza satılabilir"

Eşi "Bana 5 yıl önce tecavüz etti, şimdi taciz ediyor" dedi, evine çağırıp öldürdü! Cesedin yanındaki notta bakın ne yazıyordu

Eşi "Bana 5 yıl önce tecavüz etti, şimdi taciz ediyor" dedi, evine çağırıp öldürdü! Cesedin yanındaki notta bakın ne yazıyordu

Canlı yayında 'cin çıkarma seansı' yapan Pelin Hürman'in eski hali gündem oldu!

Canlı yayında 'cin çıkarma seansı' yapan Pelin Hürman'in eski hali gündem oldu!

ORC'den son seçim anketi! 7 büyükşehirde son durum...

ORC'den son seçim anketi! 7 büyükşehirde son durum...

İlginizi Çekebilir

Estetik ameliyatta son nokta! “Deliğimi aldırdım”

Estetik ameliyatta son nokta! “Deliğimi aldırdım”

Bir nevi gençlik iksiri: Bol bol yiyerek koruyun!

Bir nevi gençlik iksiri: Bol bol yiyerek koruyun!

Arabayla uzun yolculuğa çıkarken mutlaka yanınıza almanız gereken ürünler

Arabayla uzun yolculuğa çıkarken mutlaka yanınıza almanız gereken ürünler

Bikinili pozlarını paylaştı! Sosyal medyayı salladı

Bikinili pozlarını paylaştı! Sosyal medyayı salladı

İnsanı canından bezdiren tavan lekesinden anında kurtulun

İnsanı canından bezdiren tavan lekesinden anında kurtulun

Mutfakta her şeyi pişirebileceğiniz midi fırın tavsiyeleri

Mutfakta her şeyi pişirebileceğiniz midi fırın tavsiyeleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.